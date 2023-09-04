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تكنولوجيا وعلوم

شاهدوا أول ظهور لسلطان النيادي عقب وصوله إلى الأرض (صور)

Lebanon 24
04-09-2023 | 03:05
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ظهر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، في أول صورة له، الإثنين، عقب وصوله الأرض رفقة طاقم مهمة "كرو -6".
 
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وتعد مهمة "كرو 6" أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وعاد النيادي إلى الأرض بنتائج علمية مهمة بعد تسخير نفسه لإنجاز أكثر من 200 تجربة علمية لدراسة التغييرات التي تصيب الرواد في الفضاء.
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