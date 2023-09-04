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تكنولوجيا وعلوم
مقابل إشتراكات مدفوعة... مستخدمو "فيسبوك" و"إنستغرام" قد يحصلون على هذه الميزة
Lebanon 24
04-09-2023
|
16:00
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة "Meta" تدرس إمكانية إدخال ميزة إضافية على شبكتي"فيسبوك" و"إنستغرام"، انتظرها المستخدمون لسنوات.
وبحسب الصحيفة، فإن "Meta" تفكّر بتوفير اشتراكات مدفوعة لمستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وهذه الاشتراكات ستتيح للمستخدمين استعمال صفحات الشبكتين دون أن تظهر لهم الإعلانات التي يشتكي منها الكثيرون.
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وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة الاشتراكات المدفوعة ما زالت قيد الدراسة، ومن غير المعروف بعد متى ستتوفر للمستخدمين وكم ستكون كلفتها، وهل ستكون اشتراكات شهرية أم سنوية. (روسيا اليوم)
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