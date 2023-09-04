شركة "هواوي" افتتحت مركزا للبيانات السحابية في الرياض

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قالت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية العملاقة، إنها افتتحت مركزا للبيانات السحابية في العاصمة السعودية الرياض، في محاولة لزيادة طرح خدماتها عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وقال مسؤول من الشركة في مؤتمر صحفي إن مركز البيانات السحابية في الرياض، وهو المركز الثلاثين لهواوي على مستوى العالم، سيدعم الخدمات الحكومية للسعودية، وسيسمح باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع النماذج اللغوية باللغة العربية.وقال ستيفن يي الرئيس الإقليمي للشركة "تدشين سحابة هواوي لا يقتصر علينا فقط، ولكنه جسر سيأتي بشركات صينية أخرى إلى السعودية".وذكر أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي للسعودية، مضيفا أن هواوي افتتحت مقرها الإقليمي في الرياض هذا العام. (الحرة)