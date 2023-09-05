أبل تخطط لتصنيع ساعاتها الذكية بالطباعة ثلاثية الأبعاد

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تخطط شركة أبل للبدء في تصنيع ملحقات وأجزاء من أجهزتها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتسريع عمليات التصنيع وتحسين الاستدامة.وبحسب تقرير جديد لـ"بلومبرغ"، ستبدأ أبل في استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع هيكل ساعتها الذكية الجديدة "أبل ووتش 9" المرتقب إطلاقها خلال الحفل السنوي المقرر في 12 أيلول المقبل، بمسرح ستيف جوبز في مقرها "أبل بارك" بولاية كاليفورنيا الأميركية.وسيوفر النظام الجديد نسبة كبيرة من المعدن عند تصنيع هياكل الأجهزة، لأن الشركة ستطبع حجم الإطار الذي تحتاجه بالضبط، بدلاً من الحاجة إلى تقطيع ألواح ضخمة من المعادن المطلوبة، وبالتالي تقليل نسبة الهدر.وتتطلب عمليات التصنيع معادن عالية الجودة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ، والتيتانيوم، لذلك تقوم أبل بتجربة الطباعة ثلاثية الأبعاد لأول مرة هذا العام مع ساعتها "أبل ووتش 9" المصنوعة من الفولاذ.وتهدف أبل إلى توسيع نطاق جهودها في هذا المجال، لتشمل إصدارها فائق الإمكانيات من ساعاتها الذكية "أبل ووتش ألترا" بحلول العام المقبل.ويرجح التقرير احتمالية إدخال الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنتاج أجهزتها الذكية من هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية.وكانت "بلومبرغ" توقعت في تقرير سابق، أن ساعات "أبل ووتش 9" ستقدم بنفس أحجام الإصدارات السابقة وهي 41 و45 ملليمتراً، إلى جانب إصدار جديد بحجم 49 ملليمتراً، مع تحديث شريحة المعالج وإضافة ألوان جديدة.كما تسعى الشركة لاستبدال التصميم التقليدي لأسورة ساعاتها بنظام مغناطيسي، إذ سيوفر مساحة كبيرة من الهيكل من الممكن استخدامها لإضافة مكونات مثل بطارية بسعة أكبر، أو مستشعرات لتطوير إمكانيات الساعة. لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا النظام جاهزاً لتطبيقه قبل إطلاق الساعة الجديدة أم لا. (الشرق)