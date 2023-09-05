Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أبل تخطط لتصنيع ساعاتها الذكية بالطباعة ثلاثية الأبعاد

Lebanon 24
05-09-2023 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1104296-638295100654748548.jpg
Doc-P-1104296-638295100654748548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخطط شركة أبل للبدء في تصنيع ملحقات وأجزاء من أجهزتها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتسريع عمليات التصنيع وتحسين الاستدامة.

وبحسب تقرير جديد لـ"بلومبرغ"، ستبدأ أبل في استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع هيكل ساعتها الذكية الجديدة "أبل ووتش 9" المرتقب إطلاقها خلال الحفل السنوي المقرر في 12 أيلول المقبل، بمسرح ستيف جوبز في مقرها "أبل بارك" بولاية كاليفورنيا الأميركية.
Advertisement

وسيوفر النظام الجديد نسبة كبيرة من المعدن عند تصنيع هياكل الأجهزة، لأن الشركة ستطبع حجم الإطار الذي تحتاجه بالضبط، بدلاً من الحاجة إلى تقطيع ألواح ضخمة من المعادن المطلوبة، وبالتالي تقليل نسبة الهدر.

وتتطلب عمليات التصنيع معادن عالية الجودة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ، والتيتانيوم، لذلك تقوم أبل بتجربة الطباعة ثلاثية الأبعاد لأول مرة هذا العام مع ساعتها "أبل ووتش 9" المصنوعة من الفولاذ.

وتهدف أبل إلى توسيع نطاق جهودها في هذا المجال، لتشمل إصدارها فائق الإمكانيات من ساعاتها الذكية "أبل ووتش ألترا" بحلول العام المقبل.

ويرجح التقرير احتمالية إدخال الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنتاج أجهزتها الذكية من هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية.

وكانت "بلومبرغ" توقعت في تقرير سابق، أن ساعات "أبل ووتش 9" ستقدم بنفس أحجام الإصدارات السابقة وهي 41 و45 ملليمتراً، إلى جانب إصدار جديد بحجم 49 ملليمتراً، مع تحديث شريحة المعالج وإضافة ألوان جديدة.

كما تسعى الشركة لاستبدال التصميم التقليدي لأسورة ساعاتها بنظام مغناطيسي، إذ سيوفر مساحة كبيرة من الهيكل من الممكن استخدامها لإضافة مكونات مثل بطارية بسعة أكبر، أو مستشعرات لتطوير إمكانيات الساعة. لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا النظام جاهزاً لتطبيقه قبل إطلاق الساعة الجديدة أم لا. (الشرق)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:13 | 2023-09-05
06:04 | 2023-09-05
04:27 | 2023-09-05
00:20 | 2023-09-05
23:00 | 2023-09-04
16:00 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24