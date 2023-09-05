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تكنولوجيا وعلوم

10 ميزات جديدة سيتمكن مستخدمو "آيفون" من استخدامها قريباً

Lebanon 24
05-09-2023 | 11:41
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سيكون حدث آبل الكبير في 12 أيلول مخصصاً للأجهزة، ومع ذلك، من المحتمل أن يكون هناك كشف مهم آخر في هذا الحدث، وهو تاريخ إصدار iOS 17، الذي سيحتوي على تحديثات هامة.

فيما يلي أهم الميزات والتحديثات التي سينطوي عليها النظام الجديد، وفق ما أورد موقع غادجيتس ناو الإلكتروني: 
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طريقة رائعة لمشاركة معلومات الاتصال
"نيم دروب" هي ميزة جديدة تتيح لك مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك مع الآخرين بمجرد الجمع بين جهازي آيفون. 

ملصقات لإنشاء جهات الاتصال على آيفون
تعمل ملصقات جهات الاتصال على إنشاء تمثيل مرئي لجهات الاتصال الخاصة بك، مما يسهل التعرف عليها وتتبع معلومات الاتصال الخاصة بها.

ميزة جديدة للرسائل
سيتمكن مستخدمو  آيفون من استخدام ميزة تشيك إن عندما يريد المستخدم إخطار أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء بأنه وصل إلى وجهته بأمان. بعد أن يبدأ المستخدم تسجيل الوصول، سيتم إخطار صديقه أو أحد أفراد أسرته تلقائياً بمجرد وصوله إلى وجهته. 

تحديثات إيربودز
"أدابتيف أوديو" هي ميزة تستخدم ميكروفون آيفون لضبط إخراج الصوت للتعويض عن ضجيج الخلفية. 

تحويل الآيفون إلى شاشة ذكية
ستاند باي هو وضع جديد يحول آيفون إلى شاشة ذكية طالما تم الاحتفاظ به على حامل شحن ماغسيف أو Qi. يمكن للمستخدمين إضافة عناصر واجهة المستخدم والحصول على معلومات مفيدة بسرعة. 

تدوين الأفكار
يتيح لك تتبع الحالة المزاجية وتدوين اليوميات في تطبيق هيلث تتبع حالتك المزاجية والاحتفاظ بمجلة لأفكارك ومشاعرك.

تحديث مهم لمستخدمي "إير تاغ 7"
تتيح لك ميزة "إير تاغز" مشاركة موقع إير تاغ الخاص بك مع أشخاص آخرين، مما يسهل العثور على العناصر المفقودة.

ميزات جديدة لآبل ميوزيك
تجعل ميزة قوائم التشغيل التعاونية الاستماع إلى الموسيقى مع الأصدقاء أسهل من أي وقت مضى. 

ميزات الأمان والخصوصية
لمشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور بشكل أسهل وأكثر أماناً، يمكن للمستخدمين مشاركة كلمات المرور مع مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة. يمكن لكل فرد في المجموعة 
إضافة كلمات المرور وتعديلها لإبقائها محدثة.

تحسينات على التصحيح التلقائي
سيتلقى المستخدمون توصيات نصية تنبؤية مضمنة أثناء الكتابة، لذا فإن إضافة كلمات كاملة أو إكمال الجمل أمر سهل، مما يجعل إدخال النص أسرع من أي وقت مضى.
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