10 ميزات جديدة سيتمكن مستخدمو "آيفون" من استخدامها قريباً

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سيكون حدث آبل الكبير في 12 أيلول مخصصاً للأجهزة، ومع ذلك، من المحتمل أن يكون هناك كشف مهم آخر في هذا الحدث، وهو تاريخ إصدار iOS 17، الذي سيحتوي على تحديثات هامة.فيما يلي أهم الميزات والتحديثات التي سينطوي عليها النظام الجديد، وفق ما أورد موقع غادجيتس ناو الإلكتروني:"نيم دروب" هي ميزة جديدة تتيح لك مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك مع الآخرين بمجرد الجمع بين جهازي آيفون.تعمل ملصقات جهات الاتصال على إنشاء تمثيل مرئي لجهات الاتصال الخاصة بك، مما يسهل التعرف عليها وتتبع معلومات الاتصال الخاصة بها.سيتمكن مستخدمو آيفون من استخدام ميزة تشيك إن عندما يريد المستخدم إخطار أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء بأنه وصل إلى وجهته بأمان. بعد أن يبدأ المستخدم تسجيل الوصول، سيتم إخطار صديقه أو أحد أفراد أسرته تلقائياً بمجرد وصوله إلى وجهته."أدابتيف أوديو" هي ميزة تستخدم ميكروفون آيفون لضبط إخراج الصوت للتعويض عن ضجيج الخلفية.ستاند باي هو وضع جديد يحول آيفون إلى شاشة ذكية طالما تم الاحتفاظ به على حامل شحن ماغسيف أو Qi. يمكن للمستخدمين إضافة عناصر واجهة المستخدم والحصول على معلومات مفيدة بسرعة.يتيح لك تتبع الحالة المزاجية وتدوين اليوميات في تطبيق هيلث تتبع حالتك المزاجية والاحتفاظ بمجلة لأفكارك ومشاعرك.تتيح لك ميزة "إير تاغز" مشاركة موقع إير تاغ الخاص بك مع أشخاص آخرين، مما يسهل العثور على العناصر المفقودة.تجعل ميزة قوائم التشغيل التعاونية الاستماع إلى الموسيقى مع الأصدقاء أسهل من أي وقت مضى.لمشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور بشكل أسهل وأكثر أماناً، يمكن للمستخدمين مشاركة كلمات المرور مع مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة. يمكن لكل فرد في المجموعةإضافة كلمات المرور وتعديلها لإبقائها محدثة.سيتلقى المستخدمون توصيات نصية تنبؤية مضمنة أثناء الكتابة، لذا فإن إضافة كلمات كاملة أو إكمال الجمل أمر سهل، مما يجعل إدخال النص أسرع من أي وقت مضى.