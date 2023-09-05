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تكنولوجيا وعلوم

"هواوي" تتفادى القيود الأميركية عبر هاتف "ميت 60" الجديد

Lebanon 24
05-09-2023 | 14:00
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تفادت شركة هواوي الصينية، القيود الأميركية المفروضة عليها، عبر استخدامها معالجاً قوياً من عائلة "كيرين" والذي تصنعه مجموعة SMIC الصينية، في هاتف "ميت 60 برو".

ويتوقع محللون أن تتجاوز مبيعات الهاتف الجديد "ميت 60 برو"، مبيعات "ميت 50" إذا ما استقرت سلاسل التوريد، وذلك انطلاقاً من إمكانيات الجهاز الفائقة، إذ يستخدم تقنية "7 نانومترات" التي حُرمت منها هواتف الشركة، بقرار أميركي من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي أدرج الشركة في قائمة الحظر الأميركي السوداء.
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وباعت الشركة الصينية، ما بين 7 إلى 9 ملايين نسخة من سلسلة "ميت 50". ويعتقد إيفان لام، كبير المحللين في شركة كاونتربوينت ريسيرش، أن تصل مبيعات "ميت 60 برو" إلى 7 ملايين جهاز على الأقل، بحسب تصريحاته إلى موقع "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

ومن المتوقع أن يكون لدى هواوي، مخزوناً لا يقل عن 15 مليون هاتف ذكي من سلسلة "ميت 60"، ويمكن للشركة تقديم طلبات تصنيع إضافية، إذا استمر اهتمام المستهلكين بالمنتج الجديد.

وفاجأت هواوي، مستخدمي الهواتف الذكية في الصين بعد إطلاق جهازها الجديد "ميت 60 بور" دون حملات ترويجية ضخمة، وبالتالي فإن ظهورها في هاتف هواوي الجديد يؤكد أن الشركة وجدت ضالتها.

وأكدت الاختبارات الأولية لهاتف "ميت 60 برو"، التي أجرتها "بلومبرغ" بمساعدة موقع TechInsights، أن الهاتف يعمل بمعالج من تصنيع مجموعة SMIC لتصنيع الشرائح الذكية الصينية، في خطوة وصفها الصينيون على الإنترنت بأنها انتصار لهم على عقوبات الولايات المتحدة.

وتواجه الشركة الصينية، قيوداً أميركية منذ عام 2019، على خلفية اتهامها بعلاقات بالجيش الصيني والحزب الشيوعي الحاكم، ما تسبب في حرمانها من منتجات التقنية الأميركية، بما في ذلك شرائح المعالجات وأنظمة التشغيل مثل "ويندوز" و"أندرويد".
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