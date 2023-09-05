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تكنولوجيا وعلوم

تحذيرات من "فوضى" بسبب شاحن آيفون 15 المنتظر

Lebanon 24
05-09-2023 | 15:30
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توقعت "بلومبرغ" حدوث "حالة فوضى" بين عملاء شركة أبل، فور طرح هاتفها الجديد "آيفون 15" في الحفل المنتظر في 12 أيلول الجاري، بسبب مخرج الشحن.

وسيحتوي الهاتف المنتظر، على مخرج شحن USB-C ووصلة شحن (كابل) داخل العلبة، لكن دون المحول (رأس الشاحن)، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تخبط المستخدمين ممن يستخدمون هواتف "آيفون 12" و"آيفون 13" و"آيفون 14".
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وأوضحت "بلومبرغ"، أن تحول مستخدمي الهواتف الثلاثة إلى "آيفون 15" سيتطلب منهم شراء وصلة جديدة لتحويل نهاية شاحن هواتفهم الحالية من (Lightening port) إلى (USB-C)، بينما يحتاج مستخدمو "آيفون 11" أو أقدم منه، إلى شراء محول جديد ليتناسب مع وصلة الهاتف المنتظر.

وقالت الوكالة إنه على الرغم من أن قرار أبل التحول إلى مخرج USB-C لم يكن بيدها، وإنما أجبرها عليه الاتحاد الأوروبي، إلا أن الشركة الأميركية لن تشير إلى ذلك خلال مؤتمرها الذي يعقد تحت عنوان Wonder Lust.

وأضافت أن الشركة ستعلن التحول باعتباره "نقطة قوة لصالحها"، وأن تغيير الشحن يتيح للمستخدمين شحن جميع أجهزتها مثل "ماك" و"آيباد" إلى جانب "آيفون" بالشاحن نفسه، بجانب زيادة سرعة الشحن ونقل البيانات، فضلاً عن توافق هواتفها مع شواحن مختلف الأجهزة في سوق الهواتف الذكية.
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