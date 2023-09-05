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تكنولوجيا وعلوم

"بي إم دبليو" تكشف عن سيارتها "Neue Klasse" الاختبارية

Lebanon 24
05-09-2023 | 23:00
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كشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن سيارتها "Neue Klasse" الاختبارية، خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض IAA الدولي للسيارات في ميونخ.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها "Neue Klasse" الاختبارية، عبارة عن مفهوم يجمع بين منظومة الدفع والتقنية الهندسية والبطارية والبرمجيات، والذي سيشكل الأساس لموديلاتها الجديدة اعتباراً من عام 2025.
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وأضافت بي إم دبليو أن هذا المفهوم المتطور يعد بتوفير مدى سير كهربائي أكبر بنسبة 30%، وشحن أسرع بنسبة 30% وكفاءة أكبر بنسبة 25%، بالإضافة إلى لغة تصميمية جديدة ومفهوم استعمال وعرض جديد.

وأشارت بي إم دبليو إلى أن أول موديل سيعتمد على المفهوم الجديد سيكون سيارة SUV بحجم X3.
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