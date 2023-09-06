تسريبات تكشف عن تغييرات جذرية في "واتس آب"... إليكم التفاصيل

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يزعم المسربون أن "واتس آب" قد يشهد تغييرا كاملا في الأشهر المقبلة، مع سلسلة من تعديلات التصميم قيد التنفيذ، بما في ذلك ألوان وأزرار جديدة، على الرغم من أن موقع WABetaInfo يكشف أن هذه التغييرات قد تختلف في البداية من جهاز إلى آخر.ويقال إن تصنيف الرسائل إلى "الكل" و"غير مقروءة" و"شخصية" و"أعمال"، ربما تكون متاحة على "آيفون" و"أندرويد".وكتب WABetaInfo: "يسعدنا جدا أن نعلن أن "واتس آب" يعمل أخيرا على تحسين واجهة التطبيق من خلال إعادة التصميم، التي تتضمن أزرارا مُجددة، ما سيجعل الواجهة أكثر حداثة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم "واتس آب" أيضا إضافة ميزة فرز المحادثات". (روسيا اليوم)