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تكنولوجيا وعلوم
دولة جديدة تدخل "سباق الفضاء".. هدفها إنزال مركبة على سطح القمر
Lebanon 24
06-09-2023
|
23:00
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تسعى اليابان إلى أن تصبح خامس دولة تُنزل مركبة فضاء على سطح القمر، إذ تختبر، تقنية الهبوط الدقيق للمركبة "مون سنايبر" منخفضة التكلفة.
وقالت شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة، التي تشرف على عمليات الإطلاق وتعمل على بناء الصاروخ "إتش-آي.آي.إيه" الذي سيحمل المركبة، إنه من المقرر أن تنطلق المهمة من مركز تانيجاشيما الفضائي، التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في جنوب البلاد، اليوم الخميس.
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ومن المقرر أن تهبط المركبة "مون سنايبر" على الجانب القريب من القمر، بالقرب من "مير نكتاريس"، وهو حوض قمري يعد أحد البقع المظلمة المرئية على القمر.
وتهدف المهمة إلى إظهار قدرة اليابان على إنزال مركبة خفيفة الوزن ومنخفضة التكلفة على سطح القمر، على بعد 100 متر من موقع الهبوط المحدد باستخدام نظام ملاحة بصري متقدم.
وقال كينجي كوشيكي، وهو مدير مشروع فرعي من مهمة "مون سنايبر"، في تدوينة على موقع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، إن عملية الهبوط ستستغرق 20 دقيقة.
ومن المتوقع أن تصل المهمة، التي تبلغ تكلفتها 100 مليون دولار، إلى القمر بحلول شباط، بعد السفر في مسار دائري وموفر للوقود من الأرض إلى مدارات القمر. (الحرة)
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