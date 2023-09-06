"فستان بمكونات إلكترونية"... يقرأ أفكارك ويعبر عن مزاجك ومشاعرك!

الموضة هي شكل من أشكال التعبير، فهي تسمح لنا بالتعبير عن هويتنا أو ما نشعر به. ولكن ماذا لو كان من الممكن أن تساعد على إيصال ما يدور في أذهاننا؟.

ملابس «تقرأ الأفكار»

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صممت أنوك ويبريشت، المصممة الهولندية المهووسة إلى حد ما بصنع «الملابس التي تقرأ العقول»، فستاناً أبيض مستقبلياً ذا مظهر غريب مغطى بما يشبه مُقل (حدقات) العيون، يُطلق عليه اسم «سكرين دريس (Screen Dress)» (فستان المسح الفكري)، وهو مصمم لمساعدة مرتديته على التعبير عن كيفية تغير «حملها المعرفي» (أي كل محتويات أفكارها) على مدار اليوم. يشير مصطلح «الحمل المعرفي» إلى مقدار ما يعالجه دماغك من أفكار في أي لحظة.

على مدار اليوم، نتلقى باستمرار معلومات ومشتتات تبعدنا عن المهمة التي بين يدينا، إذ وبينما تحاولين الاستعداد للعمل في الصباح، يطلب منك طفلك تناول وجبة الإفطار، ويرن هاتفك، بينما يعمل التلفزيون في الخلفية. إنه أمر كثير يجب استيعابه. وعندما يكون عقلك مثقلاً، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التوتر والتعب والإحباط.

المشكلة هي أن كثيراً منا لا يدرك تماماً حجم أعبائه المعرفية. وهذا يجعل من الصعب أن نعبّر للآخرين عن حجم ما نتعامل معه، ومدى قصر محفزاتنا.





عيون شاشات تعكس المزاج

اعتقدت ويبريشت أن الموضة المشبعة بالتكنولوجيا يمكن أن تقدم حلاً. وتقول: «يمكن للأزياء أن تساعد مرتديتها على التواصل مع الأخريات حول ما يجري داخلهن».

ويتميز فستان «سكرين دريس» بقطعة عنق تحتوي على 6 شاشات مستديرة تبدو وكأنها عيون صغيرة، مع قزحية وبؤبؤ العين. وترتبط قطعة العنق بعصابة رأس ترتديها المستخدمة، تتتبع موجات الدماغ. وتستخدم عصابة الرأس، التي تصنعها شركة التكنولوجيا «جي تك (G Tec)»، بيانات من الدماغ لتقدير الحمل المعرفي. وبدورها تقوم المصممة أنوك ويبريشت بتصور هذه البيانات على شاشات العرض.

وعندما تكون السيدة التي ترتدي الفستان مثقلة أو مرهقة عقلياً، تتوسع حدقة العين بشكل أوسع وأوسع. وعندما يكون لديها حمل معرفي معقول، تنقبض الحدقات. وتقول ويبريشت إنها اختارت تصور الحمل المعرفي في البؤبؤ؛ لأن البشر يميلون إلى إظهار أحمالهم المعرفية في أعينهم، حتى لو لم نكن ندرك تماماً أننا نفعل ذلك. وتقول: «لقد اعتدنا على النظر إلى حدقة العين، ويمكننا أن نقيّم بسرعة مدى توسعها أو انقباضها».

فستان بمكونات إلكترونية

إلى جانب دمجها بالتكنولوجيا، استخدمت المصممة أحدث التقنيات لإنشائها بالفعل. فقد تعاونت مع شركة «إتش بي (HP)» لطباعة الثوب ثلاثي الأبعاد، باستخدام نوع من النايلون خفيف الوزن، لكنه قوي أيضاً بما يكفي لحمل المكونات الإلكترونية.

في الوقت الحالي، يعدّ الفستان مفاهيمياً، وهو شكل من أشكال فن الأداء. لكن ويبريشت تقول إن الهدف منه هو استلهام الأفكار حول كيف يمكن للأزياء أن تساعدنا على التغلب على ضغوط الحياة اليومية.

إذا كانت ملابسك تعكس، بطريقة أو بأخرى، حملك المعرفي لمن حولك، فقد يساعد ذلك على تخفيف التوترات في علاقتك. إذا رأى شريكك أنك تتعاملين مع عبء عمل عقلي ثقيل، فقد يختار تأجيل محادثة صعبة إلى وقت أفضل. إذا تمكّن زملاؤك في العمل من إخبارك بأنك مثقلة بالأعباء، فقد يختارون لحظة مختلفة لمشاركة ما فعلوه في إجازتهم.

وتضيف ويبريشت: «إن العالم في خضم أزمة تتعلق بالصحة العقلية... لقد اعتدنا على إخفاء ضغوطنا. ولكن ماذا لو تمكّنا من التعبير عن التوتر بدلاً من ذلك، وتمكين بقية العالم من التكيف مع حالتنا العقلية؟».