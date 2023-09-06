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تكنولوجيا وعلوم

ظهرت خلال عاصفة رعدية.. إلتقاط صورة لـ"العفاريت الحمراء" في السماء شاهدوها

Lebanon 24
06-09-2023 | 11:44
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التقط عالم فلك مؤخرا واحدة من أكثر المشاهد تفصيلا على الإطلاق لنوع نادر من البرق الأحمر، الملقب ببرق "العفاريت".

وحلقت عفاريت البرق (أو العفاريت الحمراء) هذه لفترة وجيزة في الهواء مثل قنديل البحر العملاق أثناء عاصفة رعدية فوق وسط أوروبا.
 
وأفاد موقع Spaceweather.com أن عالم الفلك في مرصد بانسكا بيستريكا في سلوفاكيا،  ستانيسلاف كانيانسكي، التقط عفاريت البرق بالقرب من منزله في لاتكي، سلوفاكيا، في 14 آب.

ويبلغ طول الهيكل المضيء والمتعرج أكثر من 50 كيلومترا واستمر لبضعة أجزاء من الثانية فقط قبل أن يختفي.

والعفاريت، أو الاضطرابات الستراتوسفيرية الناتجة عن كهربة العواصف الرعدية الشديدة، تنشأ عندما تنطلق التفريغات الكهربائية من البرق إلى الأعلى.
 
وتخلق هذه التصريفات خيوطا طويلة من البلازما، أو الغاز المتأين، في الغلاف الأيوني - الجزء المتأين من الغلاف الجوي للأرض والذي يبدأ على ارتفاع نحو 80 كم (50 ميلا) فوق سطح الأرض، وفقا لوكالة ناسا.

ومن الصعب جدا تصوير العفاريت لأنها عابرة وغالبا ما تحجبها السحب الكثيفة. لكن كانيانسكي تمكن من إلقاء نظرة فاحصة على الظاهرة، قائلا في حديث لموقع Spaceweather.com: "كانت العاصفة الرعدية على بعد نحو 320 كم، ما أتاح لي رؤية جيدة للغلاف الجوي فوق قمم السحب مباشرة". (روسيا اليوم) 
 
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