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صحة

فائدة صحية مهمّة لاستخدام الإنترنت

Lebanon 24
06-09-2023 | 16:00
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أظهرت دراسة طبية أن الاستخدام المنتظم للإنترنت يمكن أن يقلل خطر التعرض للإصابة بالخرف بين كبار السن، في نتائج واعدة تبين الآثار الإيجابية لاستخدام الإنترنت وسط الحديث السائد عن الجوانب السلبية لاستخدامه.
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وبحسب الدراسة التي نشرت في موقع مجلة الجمعية الأميركية لطب الشيخوخة، تتبع باحثون في كلية الصحة العامة العالمية بجامعة نيويورك، بيانات نحو 20 ألف شخص غير مصابين بالخرف، تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عاما لمدة تصل إلى 17 عاما.

وتبين من النتائج المنشورة أن الاستخدام المنتظم للإنترنت مرتبط بحوالي نصف خطر الإصابة بالخرف مقارنة بالاستخدام غير المنتظم. وكان أدنى خطر بين البالغين الذين استخدموا الإنترنت ساعة إلى ساعتين يوميا.
 
أيضاً، ارتبط الاستخدام المنتظم للإنترنت لفترات أطول بتأخر الضعف الإدراكي، لكن الدراسة أكدت الحاجة إلى مزيد من الدراسات عن الآثار الضارة المحتملة للاستخدام المفرط للإنترنت.

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