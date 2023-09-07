إنستغرام تعزز الخصوصية... وخيار جديد للأصدقاء المقربين

تختبر إنستغرام ميزة جديدة تسمح لك بتقييد الوصول إلى المنشورات على دائرة الأصدقاء المقربين، وذلك في خطوة لتعزيز الخصوصية.



ويعد التركيز على الخصوصية أمرًا ضروريًا لأنه يؤدي إلى إقناع الأشخاص بأن التطبيقات المملوكة لشركة ميتا آمنة، حيث أجبر المشهد المتغير باستمرار لوسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام وكذلك الشركة الأم ميتا على إعادة ترتيب الأولويات.

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وقد أدى ذلك إلى تقديم إنستغرام لعدد كبير من الميزات الجديدة، مع وضع الخصوصية في مركز الاهتمام، حيث كان مستخدمو المنصة يشكون منذ فترة من الطبيعة غير الشخصية للشبكة الاجتماعية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الخلاصة الخوارزمية.





وتعمل الميزة الجديدة بشكل مشابه لكيفية عمل خيار الأصدقاء المقربين لقصص إنستغرام مع مراعاة جميع الأشياء وأخذها في الاعتبار، ويمكن للمستخدمين رؤية ذلك في القائمة المنسدلة لاختيار الجمهور، ومن المحتمل أن تطرح المنصة المزيد من خيارات الخصوصية في هذا المزيج.



وتهدف الميزة إلى منح المستخدمين المزيد من الأمان من خلال السماح لهم بالتحكم الكامل بمن يمكنه التحقق من منشوراتهم.



وإذا أصبحت مشاركة منشورات الخلاصة مع الأصدقاء متاحة على نطاق واسع، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل حاجة المستخدمين إلى الحساب البديل للأصدقاء فقط.



وأكدت الشركة أنها تختبر هذه الميزة في عدد قليل من البلدان، ولكنها لم تحدد أي منها، حيث قالت: "نختبر قدرة الأشخاص في بلدان محددة على مشاركة منشورات الخلاصة مع الأصدقائهم المقربين. نستكشف دائمًا طرقًا جديدة لمجتمعنا للتعبير عن أنفسهم والتواصل عبر إنستغرام".



يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجلب فيها المنصة خيار الأصدقاء المقربين إلى الخلاصة الرئيسية، حيث استخدمته سابقًا في الملاحظات وكذلك مقاطع فيديو Reels، وقد يشعر معظم المستخدمين بالسعادة لأنه يمكنهم الاستفادة من هذا المستوى المعزز من الخصوصية في استخدامهم اليومي للمنصة.



وأعلنت الشبكة الاجتماعية في عام 2018 ميزة لمشاركة القصص مع قائمة خاصة من الأصدقاء المقربين، وحاولت الشركة في العام التالي الانغماس في فكرة الدردشة الجماعية مع دائرة الأصدقاء المقربين في إنستغرام من خلال تطبيق الدردشة الجماعية المسمى Threads، ولكنها أغلقته في عام 2021 للتركيز على تجربة أفضل للرسائل المباشرة.



وأطلق المنصة في كانون الاول الماضي تطبيق الملاحظات، وهو وسيلة لمشاركة التحديثات النصية مع الأصدقاء، وقدمت على مدى الأشهر القليلة الماضية ميزات، مثل مشاركة الموقع والترجمة، لتطبيق الملاحظات.



وأصبحت الخصوصية مهمة جدًا في هذا الوقت، حيث يفضل معظم المستخدمين إنشاء المجتمعات المعزولة عبر الإنترنت بدلاً من السعي لجذب الجماهير.