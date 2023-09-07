التقط مسبار "برسيفرانس" التابع لـ"ناسا"، صورا لصخرتين منفصلتين، تشبهان زعنفة سمكة القرش ومخلب السلطعون، على سطح كوكب المريخ.



Advertisement

وأشهر ما يحاكي تلك الظاهرة على الكوكب الأحمر، عندما التقطت مركبة الفضاء "فايكنغ 1" التابعة لـ"ناسا"، في عام 1976، صورة لما يشبه الوجه المنحوت على سطح المريخ. والصور هي أحدث مثال على ظاهرة تعرف باسم "الباريدوليا"، وهي رغبة الدماغ البشري في فهم ما تراه العين، فيخلق معنى غير حقيقي.وأشهر ما يحاكي تلك الظاهرة على الكوكب الأحمر، عندما التقطت مركبة الفضاء "فايكنغ 1" التابعة لـ"ناسا"، في عام 1976، صورة لما يشبه الوجه المنحوت على سطح المريخ.

وأوضحت "ناسا" للجمهور، وقت نشرها للصورة، أنها مجرد وهم ناجم عن الظلال.



وفي عام 1998، التقط مسّاح المريخ العالمي "MGS" التابع لوكالة "ناسا"، صورا لما يسمى "الوجه على المريخ"، والتي كانت أكثر وضوحا بعشر مرات من صور مركبة "فايكنغ 1"، وكشفت أنه نتوء صخري ذو مظهر طبيعي. (سبوتنيك)