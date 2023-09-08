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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تستعد لإيقاف تطبيقها الشهير.. في هذا الموعد

Lebanon 24
08-09-2023 | 00:24
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تستعد شركة "غوغل" للتخلص التدريجي من تطبيقها الشهير الذي يسمح للمستخدمين بشراء أفلام هوليوود وبرامج تلفزيونية متميزة.

وبعث عملاق الإنترنت برسالة عبر البريد الإلكتروني لمستخدمي "Android TV"، قال فيها إن "تطبيق Google Play Movies & TV لن يكون متاحا على جهاز Android TV الخاص بك اعتبارا من 05 تشرين أول 2023".
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وبدلا من ذلك، سيتمكن المستخدمون من شراء الأفلام أو استئجارها من خلال علامة التبويب "Shop" على "أندرويد تي في"، بينما يتوفر المحتوى أيضا من خلال YouTube وGoogle TV.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن العديد من العملاء لن يلاحظوا الفرق، خاصة إذا كانوا يمتلكون أدوات "Google TV" أحدث مثل "Chromecast"، وهو محول وسائط يسمح للمستخدمين بتشغيل محتويات، مثل مقاطع الفيديو والموسيقى، على تلفزيون رقمي.

وعبّر عدد من المستخدمين عن تفاجئهم بالإعلان، حيث كتب أحدهم على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه "حزين للغاية".

فيما ذكر آخرون أن التطبيق "كان عبارة عن قمامة في كل الأحوال"، مشيرين إلى "غوغل قررت إيقافه لأنها لم تتمكن من إقناع أي شخص بمشاهدة المحتوى الذي يعرضه". (سكاي نيوز)
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