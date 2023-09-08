للمرّة الأولى... إكتشاف "فقاعة من المجرات"

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رصد علماء فلك للمرة الأولى "فقاعة من المجرات"، وهي كتلة ضخمة الحجم تعود نشأتها إلى العصور الأولى للكون، قبل نحو 13.8 مليار سنة، على ما ذكرت دراسة نُشرت في مجلة "أستروفيزيكل جورنال".ولعدم القدرة على رؤيتها بالعين المجردة، يُفترض تخيّل أن الفقاعة عبارة عن كتلة يبلغ قطرها مليار سنة ضوئية، أي أكبر بعشرة آلاف مرة من مجرة درب التبانة.وفي حديث إلى وكالة "فرانس برس"، قال الباحث الفرنسي دانييل بوماريد، وهو عالم فيزياء فلكية في هيئة الطاقة الذرية ومشارك في إعداد الدراسة، التي نشرت هذا الأسبوع، إن هذه الكتلة تقع في ما يسميه علماء الفلك الكون القريب، أي على بعد حوالي 820 مليون سنة ضوئية من درب التبانة، ويمكن وصفها بـ"الصَدَفَة الكروية مع قلب".ويتألف قلب هذه الصَدَفَة من مجموعة كبيرة جداً من المجرات محاطة بفراغ كبير وحولها مجموعات كبيرة جداً أخرى من المجرات وخيوط مجرية مثل السور العظيم سلووان.وأشار بوماريد إلى أن اكتشاف هذه "الفقاعة من المجرات" يمثل "جزءاً من عملية علمية طويلة جداً"، لأنه يؤكد ظاهرة تطرق إليها سنة 1970 عالم الكونيات الأميركي الحائز جائزة نوبل في الفيزياء جيم بيبلز. (العربية)