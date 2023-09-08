28
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
20
o
بعلبك
16
o
بشري
28
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
للمرّة الأولى... إكتشاف "فقاعة من المجرات"
Lebanon 24
08-09-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رصد علماء فلك للمرة الأولى "فقاعة من المجرات"، وهي كتلة ضخمة الحجم تعود نشأتها إلى العصور الأولى للكون، قبل نحو 13.8 مليار سنة، على ما ذكرت دراسة نُشرت في مجلة "أستروفيزيكل جورنال".
ولعدم القدرة على رؤيتها بالعين المجردة، يُفترض تخيّل أن الفقاعة عبارة عن كتلة يبلغ قطرها مليار سنة ضوئية، أي أكبر بعشرة آلاف مرة من مجرة درب التبانة.
Advertisement
وفي حديث إلى وكالة "فرانس برس"، قال الباحث الفرنسي دانييل بوماريد، وهو عالم فيزياء فلكية في هيئة الطاقة الذرية ومشارك في إعداد الدراسة، التي نشرت هذا الأسبوع، إن هذه الكتلة تقع في ما يسميه علماء الفلك الكون القريب، أي على بعد حوالي 820 مليون سنة ضوئية من درب التبانة، ويمكن وصفها بـ"الصَدَفَة الكروية مع قلب".
ويتألف قلب هذه الصَدَفَة من مجموعة كبيرة جداً من المجرات محاطة بفراغ كبير وحولها مجموعات كبيرة جداً أخرى من المجرات وخيوط مجرية مثل السور العظيم سلووان.
وأشار بوماريد إلى أن اكتشاف هذه "الفقاعة من المجرات" يمثل "جزءاً من عملية علمية طويلة جداً"، لأنه يؤكد ظاهرة تطرق إليها سنة 1970 عالم الكونيات الأميركي الحائز جائزة نوبل في الفيزياء جيم بيبلز. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت بأوضاع حميمة مع خطيبها.. شاهدوا ماذا فعلت بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية (صور)
Lebanon 24
ظهرت بأوضاع حميمة مع خطيبها.. شاهدوا ماذا فعلت بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية (صور)
00:55 | 2023-09-08
08/09/2023 12:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنان معروف... أُصيب بجلطة دماغيّة ونُقل على الفور إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
وفاة فنان معروف... أُصيب بجلطة دماغيّة ونُقل على الفور إلى المستشفى (صورة)
05:04 | 2023-09-08
08/09/2023 05:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الصيفية لم تنتهِ بعد: استعدوا لموجة حارة جديدة.. وهذا موعد انحسارها
Lebanon 24
الصيفية لم تنتهِ بعد: استعدوا لموجة حارة جديدة.. وهذا موعد انحسارها
00:20 | 2023-09-08
08/09/2023 12:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: هكذا ستصبح رسوم الميكانيك
Lebanon 24
بالتفاصيل: هكذا ستصبح رسوم الميكانيك
03:15 | 2023-09-08
08/09/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منصّة "بلومبيرغ": آلية عملها وسعر دولارها والفئات المستفيدة
Lebanon 24
منصّة "بلومبيرغ": آلية عملها وسعر دولارها والفئات المستفيدة
06:00 | 2023-09-08
08/09/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2023-09-08
"آبل" تخسر 200 مليار دولار
11:00 | 2023-09-08
حظر "آيفون" يمتدّ لموظفي الحكومات المحلية وشركات الدولة في الصين
08:00 | 2023-09-08
إكتشاف خلايا دماغية "هجينة" غريبة!
05:39 | 2023-09-08
إكتشاف فئة جديدة من الانفجارات الكونية... أكثر سطوعا من 100 مليار شمس
03:47 | 2023-09-08
تحديث أمني عاجل من "أبل" لإصلاح ثغرة خطيرة تتيح لبرنامج إسرائيلي اختراق هواتف "أيفون"
00:24 | 2023-09-08
"غوغل" تستعد لإيقاف تطبيقها الشهير.. في هذا الموعد
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
09/09/2023 01:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
09/09/2023 01:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
09/09/2023 01:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24