هل سيحفز منفذ USB-C جمهور أندرويد على شراء آيفون 15؟

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خلص استطلاع رأي جديد إلى أن هاتف أبل المقبل آيفون 15، سيحفز عدداً كبيراً من مستخدمي أندرويد على تغيير هواتفهم والدخول إلى عالم أبل، بعد تحول الشركة إلى استخدام مخرج شحن USB-C.ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة SellCell، فإن 44% من الذين شملهم الاستبيان قرروا الانتقال إلى هواتف أبل عبر شراء أحد هواتف آيفون 15، وكان سببهم الرئيسي هو اعتماد الشركة الأميركية على منفذ شحن USB-C.كما أن نسبة 35% من المستطلعين أكدوا أن سهولة استخدامهم لأحد الشواحن التي يمتلكونها بالفعل دون الحاجة لشراء شاحن جديد، ستحدد إذا ما كانوا سيشترون هواتف آيفون الجديدة أم لا؟وأُجري الاستطلاع على عينة بحث مكونة من ألف مستخدم للآيفون وأكثر من ألف مستخدم لأندرويد في الولايات المتحدة.وبالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون، فقد أكدت نسبة 37% منهم أنهم سيشترون أحد هواتف أبل الجديدة، لأن ذلك سيمكنهم من استخدام كابل شحن واحد للآيفون والماك والآيباد، بينما بشكل عام أكد 66% من مستخدمي الآيفون نيتهم شراء أحد الهواتف الجديدة.ولكن ضمن مستخدمي الأندرويد الحاليين، رجح 66% بشكل عام، أنهم لن يقوموا بشراء آيفون 15.يُذكر أن شركة أبل تستعد لإطلاق عائلة هواتف آيفون 15 في حدث تحت مسمى "WonderLust" ستقيمه في 12 أيلول الجاري.وانتشرت التكهنات على نطاق واسع بأن الشركة ستغير منفذها للشحن بهواتفها الجديدة من Lightning port إلى USB-C الأكثر شهرة بين هواتف آيفون، بعد أن التزمت الشركة بمنفذ الشحن الحالي لأكثر من 10 سنوات.يُذكر أن منفذ Lightning الحالي أطلقته الشركة لأول مرة على هواتف آيفون 5 في أيلول 2012، ولكن في السنوات الأخيرة، انتقلت حواسيب ماك الشخصية وأجهزة آيباد اللوحية جميعاً إلى منفذ USB-C الأكثر شيوعاً.ويأتي قرار تغيير أبل هذا العام لمنفذ شحن هواتفها امتثالاً للوائح جديدة أعلنها الاتحاد الأوروبي مطلع العام الجاري بشأن المنفذ الموحد للشحن ونقل البيانات.وأتاح التكتل مهلة لتنفيذ قراره حتى مارس من العام المقبل لكل الشركات المصنعة للإلكترونيات في الدول الأوروبية، ويشمل ذلك جميع أجهزة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. (الشرق)