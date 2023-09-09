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تكنولوجيا وعلوم

ابنك مهتم بالتكنولوجيا؟ اليكم أفضل 5 ساعات ذكية للأطفال

Lebanon 24
09-09-2023 | 14:03
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يقدم سوق الساعات الذكية السائد كل شيء، بدءاً من الخيارات الملائمة للميزانية، وانتهاء بالساعات الذكية المتميزة.

وهناك أيضاً فئة متخصصة ضمن فئة الساعات الذكية الشاملة التي يستخدمها الأطفال، وتختلف هذه الساعات كثيراً عن الساعات الذكية العادية، تصميماً وميزات، وتتخذ ساعة الأطفال الذكية نهجاً مختلفاً من حيث الجاذبية والسعر.
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فيما يلي خمس ساعات ذكية مثالية للأطفال، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس: 

ساعة Noise Scout Kids  
تأتي هذه الساعة الذكية مزودة بفتحة بطاقة سيم مع إمكانية الاتصال وتحتوي على كاميرا تدعم مكالمات الفيديو، علاوة على ذلك، فالساعة تحتوي على زر "إس أو إس" يمكنه إرسال تنبيهات بسرعة إلى الآباء مع بعض التفاصيل مثل الموقع الحالي. 
ويمكن للوالدين تنزيل تطبيق نويزفيت بودي على أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد وإي أو إس لمتابعة الساعة الذكية ومراقبتها عن بُعد.
 ساعة WatchOut Wearables 
توفر هذه الساعة الذكية تقنية مضادة للسرقة، كما أنها تدعم مكالمات الصوت والفيديو، وتأتي بتصميم ملون مع شاشة دائرية وكاميرا بدقة 2 ميغا بكسل، وتتميز بمستشعر للإقلاع يرسل تلقائياً إشعاراً إلى الوالدين عند إزالة الساعة من اليد.
ساعة سيكيو Sekyo
تأتي بأسعار معقولة مع دعم الاتصال المحلي.. ومع ذلك، فهي متوافقة فقط مع شبكة 2G وتفتقد ميزة مكالمات الفيديو، وتحتوي الساعة على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، ويمكنها مشاركة الموقع في الوقت الفعلي مع الوالدين بدقة تصل إلى 90 متراً، كما تدعم التتبع في الوقت الفعلي.. وتتميز بحزام صديق للبشرة، كما أنها مقاومة للماء، ما يجعلها رفيقاً رائعاً للأطفال.
ساعة Fitbit Ace 3
جهاز تعقب للياقة البدنية، مصمم خصيصاً للأطفال ويوفر عمر بطارية يصل إلى ثمانية أيام، وتتبع النوم، والكثير من ميزات الرقابة الأبوية عبر تطبيق فيتبيت.. ويساعد الجهاز على تطوير عادات صحية لدى الأطفال، ويقدم إشارات افتراضية معينة عندما يكمل الطفل مهمة ما. 
ساعة آبل و”إس إي”
سعرها معقول، ويمكن تهيئتها لتكون ساعة ذكية صديقة للأطفال، لأنها توفر الكثير من ميزات الرقابة الأبوية، يضاف إلى ذلك أن هذه الساعة بحاجة إلى اقترانها بالآيفون، للبقاء على اتصال دائم.
 
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