ميزة جديدة تصلُ إلى "زووم".. ما هي؟

طورت منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت زووم خاصية جديدة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بهدف زيادة قدرات المنصة وخدماتها بدرجة كبيرة، في ظل تراجع شعبيتها منذ انحسار جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى انتشار المنصة وغيرها من المنصات المماثلة نتيجة التوسع في العمل من المنزل أو عن بعد.

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وقالت شركة زووم إن الخاصة الجديدة التي تحمل اسم "زووم أيه.آي كومبنيون" ستكون مجانية للمشتركين في خدمة المنصة مدفوعة الثمن. وقالت شركة زووم إن الخاصة الجديدة التي تحمل اسم "زووم أيه.آي كومبنيون" ستكون مجانية للمشتركين في خدمة المنصة مدفوعة الثمن.

كذلك، أوضحت الشركة أنه يمكن للعملاء توقع ظهور الخاصية الجديدة على واجهة المستخدم للمنصة قريباً جداً، حيث ستوجد ضمن قوائم "تيم شات" و"ميتنغس فون" وإيميل" و"وايت بورد" إلى جانب وجود خصائص إضافية في "رود ماب".

مع هذا، سيتم توفير بعض الخصائص الجديدة فوراً، في حين سيتم توفير الأخرى خلال الشهور المقبلة.



ومن أبرز القدرات الجديدة التي توفرها خاصية زووم أيه.آي كومبنيون السماح للمستخدم بمعرفة ما فاته من الاجتماع في حالة تأخر انضمامه إليه من خلال طرح أسئلة على لوحة جانبية. مع هذا، يمكن للمستخدم الحصول على سجلات الاجتماع وأبرز نقاطه وكذلك الأجزاء المهمة ومخلصات له إذا كان مضيف الاجتماع يتيح هذه الخصائص للمشاركين.



ونقل موقع "سي نت" عن شركة زووم القول إنه بحلول الربيع المقبل ستكون أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة قادرة على تقديم "تقييم فوري" لأداء المستخدم في الاجتماع وفقاً لمنظورها هي، إلى جانب تدربيه على مهارات المحادثة وعرض الأفكار خلال الاجتماع.



من المقرر أن تطلق الشركة خلال الأسابيع المقبلة التحديثات الأخرى لمنصة زووم بما في ذلك خاصية تلخيص اجتماعات "تيم شات" باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبحلول أوائل العام المقبل سيكون في مقدور المستخدم الاستفادة من خاصية إكمال كتابة العبارات آلياً وتحديد جداول الاجتماعات من خلال أي شات.

وفي الوقت نفسه، قالت زووم إن خاصية أيه.آي كومبنيوم ستكون غير مفعلة بشكل افتراضي، حيث ستكون إمكانية تفعيلها أو إيقافها مسؤولية الشخص الذي يدير الاجتماع أو الحساب.

وأوضحت الشركة أيضاً أنها لن تستخدم أي تسجيلات صوتية ولا مرئية ولا غيرها من المواد الخاصة بالمستخدمين في تدريب أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.