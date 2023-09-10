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تكنولوجيا وعلوم

بتغريدة عبر "إكس".. إيلون ماسك يكشف اسم طفله الـ 11

Lebanon 24
10-09-2023 | 12:57
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عبر منصته المفضلة، كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن اسم طفله الثالث من المغنية الكندية غرايمز، ليرتفع عدد أبنائه المعروفين في العلن إلى 11.
 
فقد أفصح مالك منصة "إكس"، اليوم الأحد في تغريدة عبر حسابه، أن مولوداً جديداً انضم لعائلته وقد أطلقا عليه اسم "تيكنو ميكانيكوس"، ويلقب بـ"تاو"، بينما يحمل شقيقه الأول اسم "X Æ A-Xii"، كما تُدعى شقيقتهما "إكسا دارك سيدراييل"، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".
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وكتب الرجل المثير للجدل تعليقاً على تغريدة تذكر أسماء أطفاله الثلاثة من المغنية الكندية "Tau Techno Mechanicus Circumference/Diameter".

يُشار إلى أن "تاو" هو الحرف الـ19 من الأبجدية الإغريقية، وهو مشابه للحرف T بالإنكليزية، ويشير فى حقل الفلك إلى النجم التاسع عشر من حيث السطوع بين كواكب السماء.

ولم يسبق لماسك أن كشف عن إنجاب غرايمز طفلاً ثالثاً منه وأبقى الأمر طي الكتمان حتى أفصح عن ذلك في تغريدة اليوم. لكن اللافت أن ذلك جاء بعد تغريدة كانت غرايمز قد شاركتها في وقت سابق وتتوسل فيها للحصول على فرصة لرؤية ابنها X AE A-Xii، أحد أبناء ماسك وجاء فيها ما معناه: "أزيلوا الحظر عني وأخبروا إيلون أن يسمح لي برؤية ابني أو يرجى الرد على المحامي الخاص بي. لم يُسمح لي برؤية صورة لهؤلاء الأطفال حتى هذه اللحظة، على الرغم من أن الأمر يمزق قلبي وعائلتي".

وتلقت غرايمز رداً تلقائياً وقتها، من Twitter comms، تضمنت: "سنرد عليك قريباً".

وتتهم المغنية الكندية، 34 عاماً، الرئيس التنفيذي لعملاق السيارات الكهربائية "تسلا"، الذي انفصلت عنه بعد علاقة دامت 3 سنوات، بمنعها من رؤية أولادها، بحسب الصحيفة الأميركية.
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