"أكبر تغيير في 11 عاماً".. ترقبوا الإعلان عن "آيفون 15" في مؤتمر "آبل"

Advertisement

ينتظر عشاق شركة "آبل" الأميركية مؤتمرها السنوي الثلاثاء، والذي يُتوقع أن تعلن خلاله مجموعة جديدة من أجهزتها، من بينها "آيفون 15".ويعقد المؤتمر الذي أعلنت عنه "آبل" رسميا، الأسبوع الماضي، في مقر الشركة الرئيسية بولاية كاليفورنيا، عند الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (5:00 مساء بتوقيت غرينتش).وقالت شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن الشركة ستزيح النقاب عن هاتف "آيفون 15" الجديد، فيما يمكن أن يكون "التغيير الأكبر في تصميم الهاتف منذ 11 عاما".وكانت "آبل" تضيف تغييرات تدريجية على هاتفها الذكي، الذي تكشف عنه سنويا، مثل عمر ونظام البطارية، لكن يتوقع هذا العام أن يأتي الهاتف بمنفذ شحن "يو إس بي – سي" للمرة الأولى.وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من عام من تصويت الاتحاد الأوروبي لصالح الموافقة على تشريع، يلزم شركات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية ومكبرات الصوت المحمولة، وغيرها من الأجهزة الصغيرة، بدعم الشحن عبر منفذ "يو إس بي – سي" بحلول عام 2024.ويهدف القانون الأول من نوعه، إلى لتقليل عدد أجهزة الشحن التي يجب على المستهلكين التعامل معها عند شراء جهاز جديد، والسماح للمستخدمين بشحن هذه الأجهزة عبر كابلات، حتى لو تم إنتاجها من قبل شركات مصنعة مختلفة.وبحسب "سي إن إن"، فإنه من المحتمل أيضا أن يؤدي التغيير في منفذ الشحن إلى ظهور موجة من ملحقات الشحن، ربما بألوان مختلفة.كما يتوقع أن يشمل "آيفون 15" الجديد، ميزة "داينامك آيلاند" التي توفر نافذة تفاعلية للتنبيهات والإشعارات وعناصر التحكم المختلفة، بدلا من سحب الشاشة من الأعلى للأسفل للحصول عليها، كما هو الحال في "آيفون 14 برو".ومن المتوقع أيضا أن تضم طرازات "برو" الجديدة، أحدث شريحة من آبل، وهي "أيه17" بتقنية 3 نانومتر، والتي يمكن أن توفر معالجة أسرع وبطارية تدوم لفترة أطول.يتوقع محللون أن ترفع شركة أبل أسعار أجهزة آيفون بحوالي 100 دولار عندما تكشف أحدث أجهزتها "آيفون 15" الأسبوع المقبل.ويشمل المؤتمر أيضا إطلاق أجهزة أخرى، بما في ذلك "إير بودز" وساعات "آبل" الذكية. ومن المحتمل أن نشهد الظهور الأول للجيل التاسع من ساعات "آبل"، وربما الجيل الثاني من الساعة الذكية "إلترا 2" الأقوى، والمخصصة للرياضة.وبحسب تقرير سابق لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فإن "آبل" تعمل على "تجديد كامل لساعتها الذكية" في الإصدار ما بعد المقبل (الجيل العاشر) خلال العام المقبل، لذلك يتوقع أن تكون التحديثات في الجيل التاسع طفيفة نسبيا.بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستعرض شركة آبل الجيل التالي من سماعات "إير بودز" مع صندوق شحن جديد سيعمل مع كابلات "يو إس بي - سي".كما يحتمل أن تعلن عن مواعيد إطلاق الجيل التالي من نظام التشغيل الخاص بها (آي أو إس) لأجهزة "آيفون" وآيباد" وحواسيب "ماك" والساعات الذكية.ومع ذلك، لا يتوقع العديد من المحللين أن تقوم شركة "آبل" بإصدار أجهزة "آيباد" أو أجهزة كمبيوتر "ماك" جديدة حتى تشرين الأول المقبل.وعلى الرغم من مضاعفة المنافسين "سامسونغ" و"غوغل" جهودهما في مجال الأجهزة القابلة للطي، فإنه لا يزال من غير المتوقع أن تكشف شركة "آبل" عن إصدار مماثل هذا الخريف.