الرواد الروس يُسجّلون اليوم رقما قياسيا جديدا في الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين سيسجلان اليوم رقما قياسيا جديدا في عالم الرحلات المأهولة على متن المحطة الفضائية .



وقالت المؤسسة إنّ هذا الرقم يتعلّق بطول مدة الإقامة في المحطة الفضائية الدولية. (روسيا اليوم)

Advertisement