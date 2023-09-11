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تكنولوجيا وعلوم

الرواد الروس يُسجّلون اليوم رقما قياسيا جديدا في الفضاء

Lebanon 24
11-09-2023 | 08:00
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين سيسجلان اليوم رقما قياسيا جديدا في عالم الرحلات المأهولة على متن المحطة الفضائية .

وقالت المؤسسة إنّ هذا الرقم يتعلّق بطول مدة الإقامة في المحطة الفضائية الدولية. (روسيا اليوم)
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