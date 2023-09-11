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تكنولوجيا وعلوم

الهند أجرت تعديلاً على مدار مسبارها الشمسيّ

Lebanon 24
11-09-2023 | 14:00
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أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية "ISRO" أنها أجرت تعديلا جديدا على مدار مسبار Aditya-L1 الذي أطلقته لدراسة الشمس.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة: "نجحت ISRO بإجراء تعديلات لزيادة ارتفاع مدار مسبار Aditya-L1 وإبعاده أكثر عن الأرض، ومن المفترض أن يجرى تعديل آخر على مدار المسبار أيضا في 15 أيلول 2023".
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وأضاف البيان: "تم تعديل مدار المسبار بالاستعانة بخبراء قسم ISTRAC في بنغالو، هذا القسم تابع لشبكة المحطات الأرضية التي صممتها ISRO لتتبع المركبات الفضائية والتحكم فيها". (روسيا اليوم)
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