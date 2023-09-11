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تكنولوجيا وعلوم
إعدادات في سامسونغ ينبغي تعديلها على الفور
Lebanon 24
11-09-2023
|
23:00
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تصمم سامسونغ بعضا من أفضل أجهزة "أندرويد"، إلا أن هناك إعدادات ينبغي على المستخدمين تعديلها على الفور على أجهزة "غالاكسي".
تعديل عمل زر الإيقاف
لا يؤدي زر "إيقاف التشغيل" الموجود على جانب هواتف سامسونغ إلى إيقاف تشغيل الهاتف في إعداداته الافتراضية، وبدلا من ذلك، يشغّل المساعد الصوتي Bixby.
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ولحل المشكلة، اتبع التعليمات التالية: الإعدادات > الميزات المتقدمة > المفتاح الجانبي، تغييره من "Wake Bixby" إلى "قائمة إيقاف التشغيل".
تسهيل التصفح
افتراضيا، يحتوي جهاز "سامسونغ غالاكسي" على متصفح "سامسونغ إنترنت" (يحتوي على شعار أرجواني يشبه الكوكب) - ولكن إذا كنت تستخدم Chrome عبر عدد قليل من الأجهزة، فإن الأمر يستحق التعديل.
ويمكنك بسهولة الوصول إلى إشاراتك المرجعية وطرق الدفع المحفوظة وما إلى ذلك.
انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > اختر التطبيقات الافتراضية وحدد Chrome.
إضافة التنقل بالإشارات
اعتاد مستخدمو أجهزة "أندرويد" و"آيفون" الأحدث على التحكم بالإشارات، لكن أجهزة سامسونغ لا تزال تحافظ على أسلوبها القديم من خلال التحكم بثلاثة أزرار.
من السهل تعديل ذلك، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات > العرض > شريط التنقل واختيار إيماءات السحب. ويمكنك أيضا ضبط الحساسية حسب رغبتك في هذه القائمة.
تحسين الشاشة
انتقل إلى الإعدادات > الميزات المتقدمة > الحركات وتحديد "الحفاظ على الشاشة أثناء المشاهدة" - وهذا يعني أن مهلة عمل شاشتك لن تنتهي إذا كنت تستخدمها بالفعل.
احصل على لوحة مفاتيح أفضل
تعد لوحة مفاتيح Google Gboard أسهل في الاستخدام وتتفوق كثيرا على لوحة مفاتيح "سامسونغ" الافتراضية، حيث توفر تصحيحا تلقائيا أفضل وتخطيطا أفضل وصور GIF ورموز تعبيرية أفضل.
ولتثبيتها، انتقل إلى متجر Play، وابحث في Gboard.
نشّط هاتفك عن طريق رفعه (التقاطه)
انتقل إلى الإعدادات > الميزات المتقدمة > الحركات، وحدد "رفع للتفعيل". (روسيا اليوم)
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