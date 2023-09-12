Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عبر باب خلفي متطور... قراصنة إيرانيون يستهدفون منظمات عالمية

Lebanon 24
12-09-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1106621-638301083345287705.jpg
Doc-P-1106621-638301083345287705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رصد باحثون أمنيون مجموعة قراصنة قومية، تُعرف باسم (الهريرة الساحرة) Charming Kitten أو (الفوسفور) Phosphorus أو (تي أي 53) TA53، أو (أي بي تي 35/42) APT35/42، وهي تنشر برنامجًا ضارًا غير معروف سابقًا باسم (سبونسور) Sponsor في 34 شركة حول العالم.
Advertisement
 

وأوضح الباحثون أن واحدة من الميزات البارزة للباب الخلفي لبرنامج (سبونسور) الضار هي أنه يخفي ملفات التكوين غير الضارة على قرص الضحية بحيث يمكن نشرها سرًّا باستخدام البرامج النصية المجمعة الضارة، مما يؤدي إلى تجنب الكشف بنجاح.
 

وامتدت الحملة التي اكتشفها باحثو شركة (إسيت) ESET لأمن المعلومات خلال المدة الممتدة من آذار 2021 إلى حزيران 2022، واستهدفت المؤسسات الحكومية، ومؤسسات الرعاية الصحية العاملة في الخدمات المالية، والهندسة، والتصنيع، والتقنية، والقانون، والاتصالات والمزيد.

وكان من بين أكثر الدول استهدافًا في الحملة التي لاحظتها (إسيت)، هي: إسرائيل، والبرازيل، والإمارات العربية المتحدة.

وتفيد تقارير (إسيت) أن مجموعة (الهريرة الساحرة) استغلت في المقام الأول CVE-2021-26855، وهي ثغرة أمنية في تنفيذ التعليمات البرمجية من بعد لخدمة (مايكروسوفت إكستشينج) Microsoft Exchange، للوصول الأولي إلى شبكات أهدافها.



ومن هناك، استخدم القراصنة العديد من الأدوات المفتوحة المصدر التي تسهل استخراج البيانات، ومراقبة النظام، والتسلل في الشبكة، وتساعد أيضًا المهاجمين في الحفاظ على الوصول إلى أجهزة الحاسوب المخترقة.

وشهدت (إسيت) أيضًا إصدارًا ثانيًا من (سبونسور)، يتميز بتحسينات في التعليمات البرمجية وطبقة من التخفي تجعله يظهر كأداة تحديث.

ومع أن عناوين بروتوكول الإنترنت IP التي استُخدمت في هذه الحملة لم تعد متصلة بالإنترنت، فقد شاركت (إسيت) (مؤشرات قرصنة) IOCs كاملة للمساعدة في الحماية من التهديدات المستقبلية المحتملة التي تعيد استخدام بعض الأدوات أو البنية التحتية التي نشرتها (الهريرة الساحرة) في تلك الحملة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:50 | 2023-09-12
01:32 | 2023-09-12
23:54 | 2023-09-11
23:00 | 2023-09-11
16:00 | 2023-09-11
14:00 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24