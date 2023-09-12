Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

علماء يُحذّرون من انتشار النمل "الناري"

Lebanon 24
12-09-2023 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1106680-638301202265740731.jpg
Doc-P-1106680-638301202265740731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الخبراء عن شعورهم بالقلق بعد أن غزى النمل الأحمر "الناري"، الذي يعود منشأه إلى أميركا الجنوبية، أراضي قارة أوروبا بأعداد مخيفة، وقالوا إنه سيشكل خطرا استراتيجيا على القارة بأكملها.
 
Advertisement
ووصف العلماء النمل الأحمر "الناري" بخامس أغلى أنواع "الآفات الغازية" في العالم، إذ أنه يتسبب بأضرار بيئية تقدر بمليارات الدولارات في العديد من الدول. وهو يأتي بسهولة إلى المناطق التي يوجد فيها البشر، ويمكنه قطع عدة كيلومترات في وقت قصير، أو إنشاء أطواف بأجسامه ليطفو على المياه، ويمكنهم حتى السفر تحت الأرض.

وأكد الخبراء أنه مع وسائل التجارة الحديثة لدى النمل الناري فرص أكبر من أي وقت مضى للتجول حول العالم، من خلال بعض المنتجات العشبية أو نباتات الحضانة أو القش أو خلايا النحل.

ويقول الباحثون إنه على الأرجح جاء من الولايات المتحدة أو الصين أو تايوان إلى ميناء في إيطاليا في مكان ما، قبل أن ينتشر إلى الداخل.
يقول عالم الأحياء روغر فيلا، من معهد علم الأحياء التطوري أيضًا: "هذا أمر مثير للقلق بشكل خاص، لأن العديد من المدن، بما في ذلك لندن وأمستردام وروما، لديها موانئ بحرية كبيرة، ما قد يسمح للنمل بالانتشار بسرعة إلى المزيد من البلدان والقارات". (سبوتنيك)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:50 | 2023-09-12
03:00 | 2023-09-12
01:32 | 2023-09-12
23:54 | 2023-09-11
23:00 | 2023-09-11
16:00 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24