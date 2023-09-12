علماء يُحذّرون من انتشار النمل "الناري"

أعلن الخبراء عن شعورهم بالقلق بعد أن غزى النمل الأحمر "الناري"، الذي يعود منشأه إلى أميركا الجنوبية، أراضي قارة أوروبا بأعداد مخيفة، وقالوا إنه سيشكل خطرا استراتيجيا على القارة بأكملها.

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ووصف العلماء النمل الأحمر "الناري" بخامس أغلى أنواع "الآفات الغازية" في العالم، إذ أنه يتسبب بأضرار بيئية تقدر بمليارات الدولارات في العديد من الدول. وهو يأتي بسهولة إلى المناطق التي يوجد فيها البشر، ويمكنه قطع عدة كيلومترات في وقت قصير، أو إنشاء أطواف بأجسامه ليطفو على المياه، ويمكنهم حتى السفر تحت الأرض.



وأكد الخبراء أنه مع وسائل التجارة الحديثة لدى النمل الناري فرص أكبر من أي وقت مضى للتجول حول العالم، من خلال بعض المنتجات العشبية أو نباتات الحضانة أو القش أو خلايا النحل.



ويقول الباحثون إنه على الأرجح جاء من الولايات المتحدة أو الصين أو تايوان إلى ميناء في إيطاليا في مكان ما، قبل أن ينتشر إلى الداخل.

يقول عالم الأحياء روغر فيلا، من معهد علم الأحياء التطوري أيضًا: "هذا أمر مثير للقلق بشكل خاص، لأن العديد من المدن، بما في ذلك لندن وأمستردام وروما، لديها موانئ بحرية كبيرة، ما قد يسمح للنمل بالانتشار بسرعة إلى المزيد من البلدان والقارات". (سبوتنيك)