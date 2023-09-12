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منوعات

كتاب يكشف الكثير عن إيلون ماسك: مهووس بغزو الفضاء وأساليبه قاسية!

Lebanon 24
12-09-2023 | 14:00
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يصدر اليوم في الولايات المتحدة كتاب جديد عن سيرة الملياردير إيلون ماسك، يُظهر رئيس "تيسلا" وشبكة "اكس" و"سبايس إكس" مهووساً بغزو الفضاء، وصاحب أساليب قاسية في الإدارة مجرّداً من أي شعور بالتعاطف.

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وحَظِيَ المؤلّف والتر أيزاكسون الذي سبق أن أصدر كتب سيرة أخرى حققت نجاحاً، أحدها عن المؤسس المشارك لشركة "أبل" ستيف جوبز، بفرصة غير مسبوقة لمقابلة ماسك، إذ كانت له لقاءات في مناسبات عدة مع رجل الأعمال المثير للجدل.

وفي مقتطفات من الكتاب الذي يشكّل اسم إيلون ماسك عنوانه، أوردتها وسائل إعلام أميركية اطّلعت عليه، يلاحظ المؤلف أنّ لدى رجل الأعمال هاجساً هو رغبته في جعل البشر سكان "كواكب متعددة" من خلال شركته الفضائية "سبايس إكس".

ويضيف الكاتب أن ماسك يعتبر أن ما يسمّى "فايروس ووك"، وهو الجهود الناشطة لتعزيز موقع الأقليات والدفاع عنها، يُنذر بعرقلة استعمار الكواكب الأخرى وخصوصاً المريخ، لأنه "ضد الإنسان عموماً" ويجب "وقفه".

ويصف والتر إيزاكسون أغنى رجل في العالم بأنه "طفل كبير" مطبوع بطفولته التي كان خلالها باستمرار عرضة للمضايقات في المدرسة.

ويتحدث إيلون ماسك لكاتب سيرته عن متلازمة أسبرغر التي شُخّصَت إصابته بها، وهي من أشكال التوحد، ويعترف بأنها سبب ضعف قدرته "على فك رموز الإشارات العلائقية" في تعاطيه مع الآخرين.

ويشير الكاتب إلى أن ماسك الذي تعود أصوله إلى جنوب إفريقيا "ينجذب إلى العاصفة والدراما"، ويخضع "لتقلبات عاطفية لا يمكن التنبؤ بها" تتجلى في الطريقة التي يدير بها الشركات التي يرأسها.

ويستشهد الكتاب بأمثلة عدة على نوبات غضب إيلون ماسك الذي يستشيط عندما لا يحقق موظفوه توقعاته وقد لا يتردد في إذلالهم إذا قاوموه.

وتروي شريكة حياة ماسك السابقة المغنية غرايمز للكاتب أن الملياردير ينتقل إلى "الحالة الشيطانية"، حسب تعبيرها، عندما يعبّر عن انزعاجه، معتبرةً أنها حالة "تُولِّد الكثير من الفوضى".

ويكشف والتر إيزاكسون أنّ للفنانة الكندية طفلاً ثالثاً من إيلون ماسك من خلال الحمل لفائدة الغير، فيما لم يسبق للشريكين السابقين حتى الآن أن أفصحا سوى عن طفلين. (العربية)

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