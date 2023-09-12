"آبل" ستبيع هواتف "آيفون 15" هندية الصنع!

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تعتزم الشركة الأميركية العملاقة "آبل" بيع الإصدار الجديد من هاتفها الشهير "أيفون 15" والتي سيتم تصنيعها في الهند، خلال اليوم الأول لطرحه في الأسواق، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فسيتم توفير هاتف "أيفون 15" الجديد المصنع في الهند لدى بعض الدول بمنطقة جنوب آسيا، وذلك عند بنفس يوم البدء في بيع الإصدار الجديد من الهاتف الشهير عالميا.وعلى الرغم من توفير الكمية الأكبر من هواتف "أيفون 15" الجديد مصنعة في الصين، إلا أن هذه الخطوة تسلط الضوء على قدرة الهند المتنامية في التصنيع، ويعكس التغيير في استراتيجية "أبل" المعتادة المتمثلة في توفير هواتفها المصنوعة في الصين لأغلب العملاء حول العالم في اليوم الأول للبيع.كما تعتبر أيضا خطوة جيدة من "آبل" لمحاولة تضييق الفجوة بين عملياتها في الهند، أكبر دولة في العالم من حيث السكان، وبين مصانعها في الصين. (سكاي نيوز)