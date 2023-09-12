"لوسي" يلتقط الصور الأولى للكويكب "دينكينيش"

قدمت مركبة "لوسي" الفضائية التابعة لوكالة "ناسا" أول لمحة عن الكويكب "دينكينيش"، وخلال شهرين، ستقترب "لوسي" من الأرض، وتختبر أنظمتها قبل التحليق بالقرب منه مرة أخرى في 1 تشرين الثاني 2023.



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والتقطت "لوسي" الصورتين في 2 و5 أيلول الجاري، وهي على بعد 23 مليون كيلومتر من الكويكب الذي يبلغ عرضه نحو 1 كيلومتر فقط، وعلى مدار الشهرين المقبلين، ستستمر "لوسي" في اتجاه "دينكينيش" حتى أقرب نقطة لها 425 كم في 1 تشرين الثاني المقبل. ويظهر الكويكب كالنقطة الصغيرة التي تتحرك على خلفية النجوم، وهي أول منظر من المركبة الفضائية التابعة لـ"ناسا" لحزام الكويكبات الرئيسي "دينكينيش"، وهو الأول من بين 10 كويكبات ستزورها المركبة الفضائية في رحلتها الاستكشافية، التي تستغرق 12 عامًا.والتقطت "لوسي" الصورتين في 2 و5 أيلول الجاري، وهي على بعد 23 مليون كيلومتر من الكويكب الذي يبلغ عرضه نحو 1 كيلومتر فقط، وعلى مدار الشهرين المقبلين، ستستمر "لوسي" في اتجاه "دينكينيش" حتى أقرب نقطة لها 425 كم في 1 تشرين الثاني المقبل.

وسيُواصل مسبار "لوسي" تصوير الكويكب خلال الأشهر المقبلة كجزء من برنامج الملاحة البصرية الخاص بها، والذي يستخدم الموقع الظاهري للكويكب على خلفية تحديد الموقع النسبي لـ"لوسي" و"دينكينيش" لضمان تحليق دقيق.

وتُعتبرمهمة "لوسي" هي المهمة الثالثة عشر في برنامج الاستكشاف الفضائي التابع لوكالة "ناسا". (سبوتنيك)