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تكنولوجيا وعلوم
بعد إطلاق أحدث منتجاتها.. "أبل" تخفّض أسعار "أيفون" 14 في الصين
Lebanon 24
13-09-2023
|
00:21
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خفّضت شركة أبل الأربعاء أسعار سلسلتها من هواتف آيفون 14 في الصين، وذلك بعد إطلاق سلسلة آيفون 15 الجديدة.
وأظهر الموقع أن سعر الإصدار بذاكرة 128 جيجابايت من آيفون 14 انخفضت 600 يوان إلى 5399 يوانا (740.50 دولار)، بينما آيفون 14 بلس بسعر 5999 يوانا، بانخفاض من 6999 يوانا.
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وتعرضت الشركة لخسائر فادحة في قيمتها السوقية تزيد عن 200 مليار دولار، بعد قيام الصين بتشديد القيود المفروضة على استخدام موظفي الدولة لأجهزة "آيفون" وطلبت من الموظفين في بعض وكالات الحكومة المركزية التوقف عن استخدام الهواتف التي تنتجها شركة "آبل" في العمل.
وكانت الشركة أعلنت أمس عن أحدث منتجاتها، حيث أطلقت 4 هواتف جديدة إضافة إلى ساعتين ذكيتين.
والمنتجات التي أعلنت عنها الشركة الأميركية العملاقة بمؤتمرها السنوي في كاليفورنيا، هي "أيفون 15"، و"أيفون 15 بلس"، و"أيفون 15 برو"، و"أيفون 15 برو ماكس"، إضافة إلى "أبل ووتش سيريز 9"، والإصدار الثاني من ساعة "ألترا".
ولا تختلف أسعار هواتف "أيفون" الأساسية عن العام الماضي، إذ يبدأ سعر "أيفون 15" من 800 دولار، في حين يبدأ سعر الإصدار الأكبر "أيفون 15 بلس" من 900 دولار، وذلك للسعة الأساسية التي تبدأ من 128 غيغابايت. (سكاي نيوز)
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