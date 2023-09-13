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تكنولوجيا وعلوم
إتّفاق براءة بين "هواوي" و"شاومي"
Lebanon 24
13-09-2023
|
06:22
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قالت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية في بيان إنها وقعت مع شركة "شاومي" اتفاقا عالميا يسمح بإصدار تراخيص متبادلة لبراءات الاختراع.
وأضافت أن الاتفاق يغطي تكنولوجيا الاتصالات بما فيها شبكات الجيل الخامس. (سكاي نيوز)
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