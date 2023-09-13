Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إتّفاق براءة بين "هواوي" و"شاومي"

Lebanon 24
13-09-2023 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1107025-638302083354476234.jpg
Doc-P-1107025-638302083354476234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية في بيان إنها وقعت مع شركة "شاومي" اتفاقا عالميا يسمح بإصدار تراخيص متبادلة لبراءات الاختراع.

وأضافت أن الاتفاق يغطي تكنولوجيا الاتصالات بما فيها شبكات الجيل الخامس. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"هواوي" تكسر الحصار الأميركي.. بشريحة فائقة التطور
lebanon 24
13/09/2023 14:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزاته جبارة.. تعرفوا على Mate 60 Pro الجديد من هواوي
lebanon 24
13/09/2023 14:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تفتح تحقيقاً بشأن معالج هاتف "هواوي" المتطور الجديد
lebanon 24
13/09/2023 14:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"هواوي" تتفادى القيود الأميركية عبر هاتف "ميت 60" الجديد
lebanon 24
13/09/2023 14:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24

هواوي

شاومي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:15 | 2023-09-13
00:21 | 2023-09-13
23:52 | 2023-09-12
23:43 | 2023-09-12
23:15 | 2023-09-12
23:00 | 2023-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24