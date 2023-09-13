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تكنولوجيا وعلوم

الصين توضح حقيقة حظر هواتف "آيفون"... ماذا أعلنت؟

Lebanon 24
13-09-2023 | 14:00
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قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الصين لم تفرض حظرا على شراء أو استخدام هواتف أجنبية.

وجاء ذلك ردا على تقارير إعلامية ذكرت أن بعض الهيئات والشركات الحكومية طلبت من موظفيها عدم استخدام هواتف آبل في العمل.
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وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في إفادة صحفية دورية لدى سؤالها عن التقارير "لم تصدر الصين أي قوانين أو لوائح أو وثائق إرشادية تحظر شراء واستخدام هواتف من أنواع أجنبية مثل هواتف آبل".

وأشارت إلى أن الصين لاحظت العديد من التقارير الإعلامية التي تكشف حوادث أمنية تتعلق بهواتف آيفون.

وأضافت: "تولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة إلى المعلومات والأمن الإلكتروني، وتعامل الشركات المحلية والأجنبية على حد السواء". (سكاي نيوز)
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