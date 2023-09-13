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تكنولوجيا وعلوم
خدمة جديدة "ثورية" في "آيفون"... تعرفوا إليها
Lebanon 24
13-09-2023
|
16:00
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كشفت شركة "آبل" خلال مؤتمرها السنوي، الذي عقدته في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو في كاليفورنيا، أنها أضافت خدمة المساعدة على الطريق المدعومة من الأقمار الاصطناعية عبر الشراكة مع منظمة جمعية السيارات الأميركية.
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وقالت الشركة إن شراء وتفعيل هاتف "آيفون 14" أو سلسلة هاتف "آيفون 15" سيتضمن التمتع بخدمة الطوارئ "Emergency SOS" مجانا لمدة عامين.
وتفصيلا، ستكون الخدمة مجانية لأعضاء جمعية السيارات الأميركية التي تضم عشرات الملايين في أميركا وكندا، أما الآخرين فسيدفعون مالا لقاء الخدمة، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني. (سكاي نيوز)
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