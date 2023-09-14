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تكنولوجيا وعلوم

ميزة مهمة في آيفون 15... ترشدك إلى أي شخص يشارك موقعه معك!

Lebanon 24
14-09-2023 | 00:00
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كشفت آبل عن آيفون 15 وآيفون 15 برو بمجموعة ميزات جديدة ومفيدة للمستخدمين، ومن بين هذه الميزات ميزة تساعدك على الانتقال إلى موقع المستخدمين الآخرين الذين يشاركون مواقعهم.

وبهذه الميزة الجديدة يمكن للمستخدم التوجه إلى صديق أو أحد أفراد العائلة الذي شارك موقعه على جهاز متوافق مماثل، واتباع السهم للوصول إليه، وعلاوة على ذلك فإن الهاتف يُعلِم المستخدم بالمسافة التي تفصله عن هدفه.
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وكان رد الفعل على هذه الميزة إيجابياً على نطاق واسع واعتبر البعض أنها قد تأخرت كثيراً.

وبصرف النظر عن الاحتجاج على تأخر الميزة الجديدة، فقد وصفها كثير من الأشخاص بأنها مذهلة خصوصاً من أجل سلامة النساء، و من أجل العثور على مرافقيهن عندما يضعن أثناء التسوق، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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