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تكنولوجيا وعلوم
تقرير يحاسب "إكس": المنصة فشلت بمعالجة 86% من منشورات الكراهية
Lebanon 24
14-09-2023
|
02:00
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أشار تقرير جديد من منظمة متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية، إلى أن شركة إكس، تويتر سابقاً، لم تتخذ إجراءات ضد معظم المنشورات التي تحتوي على "خطاب كراهية شديد".
وأظهرت أبحاث من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تتتبع خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة على الإنترنت، أن إكس لم تتخذ إجراء ضد 86% من المنشورات التي تحتوي على خطاب الكراهية عندما تم مراقبتها، وفقاً لتقرير نشر، اليوم الأربعاء.
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باختيار عينة مؤلفة من 300 منشور من 100 حساب تم تصنيفها على أنها تحتوي على خطاب الكراهية، اكتشف باحثو CCDH أن 259، أو 86.33%، من المنشورات الـ 300 لا تزال متاحة على المنصة بعد أسبوع واحد من الإبلاغ عنها للمشرفين، وقالت CCDH إن 90 من الحسابات من أصل 100 لا تزال نشطة أيضاً.
وتضمنت المنشورات التي لم يتم إزالتها معلومات تنفي وقوع المحرقة اليهودية -الهولوكوست- وسخرت من ضحايا المحرقة ومجدت النازيين وأدانت العلاقات بين الأعراق، بالإضافة إلى نشرها صوراً عنصرية، وفقاً لدراسة نشرت تفاصيلها مؤسسة "ذا هيل" الإعلامية.
وحدد الباحثون مجموعة فرعية من المنشورات (140 منشوراً تحديداً) تروج بشكل خاص للعداء ضد السامية ووجدوا أن إكس لم تتخذ إجراء ضد 119، أو 85%، من المنشورات الـ 140.
وقالت مجموعة مراقبة للجهات غير الربحية، إن كل منشور كان به "انتهاك واضح" لسياسات السلوك الكراهية لدى إكس.
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