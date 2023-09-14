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تكنولوجيا وعلوم
عدد مستخدمي "بلوسكاي" يتخطى المليون
Lebanon 24
14-09-2023
|
04:00
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أعلنت منصة "بلوسكاي" عن وصولها إلى نقطة مهمة في مسيرتها بوصول عدد المستخدمين إلى المليون حساب.
منصة "بلوسكاي" التي تعتبر واحدة من التطبيقات المنافسة والبديلة لمنصة "إكس"، تويتر سابقاً، حازت زخماً كبيراً من الإعلام في الأشهر الماضية، لاسيما بعد استحواذ رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك على تويتر، وإجرائه للعديد من التغييرات والتحديثات.
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وكانت منصة "بلوسكاي" فتحت المجال لتسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال قائمة انتظار ودعوات من المستخدمين الحاليين، ما أبقى حجم المنصة على حجم مريح بينما يستمر النمو.
يذكر أن منصة "ثريدز" المنافسة أيضاً لمنصة "إكس"، كانت عمدت إلى اتباع استراتيجية مختلفة تماماً عن "بلوسكاي"، من خلال فتح المجال علناً للمستخدمين من أجل تسجيل حساباتهم، الأمر الذي انعكس بقفزة عملاقة بأعداد الحسابات الجديدة خلال الأيام الأولى، قبل أن يعود وينخفض عدد المستخدمين النشطين بشكل كبير.
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