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تكنولوجيا وعلوم

سيارة جديدة... تعرفوا إلى مواصفات مركبة "Evolute " العائلية

Lebanon 24
14-09-2023 | 16:00
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أعلنت شركة Evolute الروسية المختصة بتطوير المركبات الكهربائية أنها تعمل على تصنيع سيارة عائلية عملية وصديقة للبيئة.

وأشارت الشركة إلى أن سيارتها الجديدة حصلت على هيكل ميني فان بطول 5 أمتار و13 سنتيمترا، وجهّزت بمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وأنظمة تعليق تجعل حركتها سلسة على مختلف أنواع الطرق، وعلى عجلات بمقاس 16 إنشا.
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وزودت المركبة بـ 3 صفوف من المقاعد المخصصة لـ 7 ركاب، إذ حصل الصف الثاني للركاب على مقعدين منفصلين والصف الثالث جهّز بثلاث مقاعد متصلة، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.

وحصلت السيارة على واجهة قيادة فيها شاشة لمسية بمقاس 10 بوصات للتحكم بأنظمة المولتيميديا، وجهّزت بوسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المركبة ستعمل بنظام دفع أمامي، وستحصل على محرك كهربائي بعزم 122 حصانا، وبطاريات تكفيها لقطع 400 كلم بالشحنة الواحدة، وستجهّز بطارياتها بتقنيات الشحن العادي والشحن السريع. (روسيا اليوم)
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