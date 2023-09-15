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تكنولوجيا وعلوم

"نحن لا نفعل هذا".. "واتساب" تنفي إمكانية نشر إعلانات عبر التطبيق لزيادة الإيرادات

Lebanon 24
15-09-2023 | 01:59
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نفى الرئيس التنفيذي لشركة "واتساب" اليوم الجمعة تقريرا لصحيفة فاينانشال تايمز، قال إن منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا تدرس إمكانية وضع إعلانات في سعيها لزيادة الإيرادات.

وقال ويل كاثكارت رئيس "واتساب" في منشور على منصة إكس: "تقرير فاينانشال تايمز غير صحيح. نحن لا نفعل هذا".
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وكان التقرير قد ذكر أن فرق العمل في ميتا تبحث إمكانية عرض إعلانات في قوائم المحادثات مع جهات الاتصال على شاشة دردشة واتساب، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.

وأضافت الصحيفة أن ميتا تدرس أيضا ما إذا كانت ستفرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق بدون إعلانات، مشيرة الى أن العديد من داخل الشركة عارضوا هذه الخطوة.

واشترت شركة فيسبوك (التي تحول اسمها إلى ميتا لاحقا) تطبيق واتساب، الذي كان دائما مجانيا، في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار. (سكاي نيوز)
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