بسبب انتهاك "بيانات الأطفال"... غرامة ضخمة على "تيك توك" من الاتحاد الأوروبي

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة)، غرامة مالية تصل إلى 345 مليون يورو على شبكة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، لانتهاكها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات خلال تعاملها مع بيانات تتعلّق بقاصرين، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

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وسيتعيّن على شركة «تيك توك» دفع «غرامات إدارية يبلغ مجموعها 345 مليون يورو» وإخضاع عملياتها للامتثال خلال 3 أشهر، على ما أعلنت في بيان اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وكانت اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات قد فتحت في أيلول 2021، تحقيقاً في أنشطة شركة «تيك توك» التابعة لشركة «بايت دانس» الصينية التي تضمّ 150 مليون حساب داخل الولايات المتحدة و134 مليوناً في الاتحاد الأوروبي.

وتتعلق الانتهاكات بالفترة الممتدة من 31 تموز 2020 حتى 31 كانون الأول، من العام نفسه.

ولفتت اللجنة الآيرلندية في قرارها إلى أن إنشاء حسابات لأطفال على هذه المنصة يتمّ بطريقة تكون فيها الحسابات عامّة بشكل تلقائي.

وتتعلق مشاكل أخرى بميزة «ربط حسابات العائلة» التي تسمح بربط حساب المراهق بحساب وليّ أمره. لكن وفقاً للقرار، لم تتحقق الشركة بشكل خاص ممّا إذا كان حساب وليّ الأمر هو بالفعل لوليّ أمر الطفل المعنيّ.

ورغم كون المنصة مخصصة نظرياً للمستخدمين الذين يزيد عمرهم على 13 عاماً، عدّت اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات أيضاً، أن «تيك توك» لم تأخذ بالاعتبار بشكل صحيح المخاطر التي قد يتعرّض لها الأشخاص الذين يقلّ عمرهم عن 13 عاماً والذين تمكّنوا من إنشاء حسابات رغم ذلك.

وقال ناطق باسم شركة «تيك توك» في تصريح تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية، إن الشركة «تعارض القرار بكلّ احترام، خصوصاً قيمة الغرامة المفروضة»، مشيراً إلى أن الشركة «تدرس الخطوات المقبلة»، دون تحديد ما إذا كانت ستستأنف القرار، أم لا.

وقالت الشركة: «تتركّز انتقادات اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات على ميزات وإعدادات كانت موجودة قبل 3 أعوام وغيّرناها» بعيد ذلك، مشيرة مثلاً إلى أن كلّ حسابات الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عاماً أصبحت خاصة بشكل تلقائي.

وتتمتع اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات بسلطة التصرف نيابة عن الاتحاد الأوروبي، لأن المقرّ الرئيسي لشركة «تيك توك» في أوروبا يقع في آيرلندا.