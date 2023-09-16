التطور الديناميكي لكاميرات "آيفون"... من تكنولوجيا الاستشعار إلى التصوير المتقدم







من تكنولوجيا الاستشعار المحسنة إلى التصوير الفوتوغرافي الحسابي المتقدم (Advanced Computational Photography)، سعت «أبل» باستمرار إلى رفع الجودة وتمكين المستخدمين من التقاط اللحظات بوضوح وعمق وإبداع غير مسبوق. إليكم فيما يلي أبرز ما طرأ من تحديثات ومميزات على كاميرات «آيفون» منذ عام 2017.

Advertisement



عام 2023: لطالما تميّزت هواتف «آيفون» من «أبل» بخصائص عديدة في الكاميرات والعدسات، وشهدت تطوراً ملحوظاً دفع حدود التصوير بالهواتف الذكية إلى آفاق أبعد.من تكنولوجيا الاستشعار المحسنة إلى التصوير الفوتوغرافي الحسابي المتقدم (Advanced Computational Photography)، سعت «أبل» باستمرار إلى رفع الجودة وتمكين المستخدمين من التقاط اللحظات بوضوح وعمق وإبداع غير مسبوق. إليكم فيما يلي أبرز ما طرأ من تحديثات ومميزات على كاميرات «آيفون» منذ عام 2017.عام 2023:

فلنبدأ مع جديد «أبل»، هاتف «آيفون 15» الذي أعلنت عنه الشركة العملاقة يوم الثلاثاء في مؤتمرها السنوي. تباهت «أبل» باحتواء الهاتف الجديد على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل باعتبارها ترقية كبيرة من الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميغابكسل الموجودة في «iPhone 14». من شأن هذا أن يسمح بجودة صورة أفضل، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما أن هاتف «آيفون 15» الجديد يحتوي على كاميرا فائقة الاتساع ذات مجال رؤية أوسع كما يتمتع بقدرات تكبير محسنة، مع عدسة تقريب أطول. سيكون هذا مفيداً لالتقاط صور قريبة أو التقاط أشياء بعيدة.





عام 2022:

ولو عدنا سنة إلى الوراء، لوجدنا أن هاتف «آيفون 14» شهد تحسناً بنسبة 50 في المائة فيما يتعلق بأداء الضوء المنخفض مقارنة بما سبقه وتطوراً واضحاً على كاميراته الخلفية وتميزه بحساس رئيسي بمقاس أكبر مع بكسلات كبرى أيضاً. أما الكاميرا الأمامية فقد تميزت بنموذج العمق الحقيقي وخاصية التركيز التلقائي.

عام 2021:

في ذلك العام، جاء كل من «iPhone 13» و«iPhone 13 mini» إلى الأسواق بنظام استقرار صورة بمستشعر جديد أدى إلى تحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة أيضاً. كما أضافت «أبل» إلى عائلة «برو» كلاً من هواتف «iPhone 13 Pro» و«iPhone 13 Pro Max» بميزة «Macro Mode» الجديدة التي سمحت للمستخدمين بالتقاط صور مقربة من الأشياء.





عام 2020:

قدمت شركة «أبل» هاتفي «iPhone 12» و«iPhone 12 mini» بميزة «Cinematic mode» الجديدة التي سمحت للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو بعمق ميداني ضئيل. أيضاً طرحت الشركة هاتفي «iPhone 12 Pro» و«iPhone 12 Pro Max» بتنسيق «ProRAW» الذي سمح للمستخدمين بالتقاط المزيد من بيانات الصورة لأفضل معالجة.





عام 2019:

الهاتف النجم من شركة «أبل» في ذلك العام كان «iPhone 11» و«iPhone 11 Pro» بكاميرا خلفية فائقة الدقة جديدة بدقة 12 ميغابكسل واحتوى على ميزة «Night Mode» التي حسّنت أداء الإضاءة المنخفضة. أيضاً أبصر «iPhone 11 Pro Max» النور في العام نفسه بكاميرا خلفية تلفزيونية جديدة بدقة 12 ميغابكسل مع تقريب بصري «2.0x». هذا إضافة إلى ماسح «LiDAR» الذي يحسّن تجارب الواقع المعزز.







عام 2018:

وقتها تم تقديم هاتفي «iPhone XS» و«iPhone XS Max» بكاميرا خلفية تلفزيونية جديدة بدقة 12 ميغابكسل، بالإضافة إلى تحسين استقرار الصورة. وشهد ذلك أيضاً عرض «iPhone XR» بكاميرا خلفية عريضة جديدة بدقة 12 ميغابكسل، بالإضافة إلى ميزة «Smart HDR» الجديدة التي حسّنت النطاق الديناميكي.



عام 2017:

قدمت الشركة الأمريكية العملاقة هاتفي «iPhone 8» و«iPhone 8 Plus» اللذين تميزا بكاميرا خلفية عريضة جديدة بدقة 12 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 7 ميغابكسل. أيضاً قدمت في ذلك العام «iPhone X» بنظام كاميرا أمامية «TrueDepth» جديد مع كاميرا «TrueDepth» بدقة 7 ميغابكسل ومستشعر ثلاثي الأبعاد.

إذا كما يبدو تواصل «أبل» تطوير كاميرات هواتف «آيفون» مقدمة أحدث الطرازات ضمن جودة صورة ممتازة ومجموعة واسعة من الميزات وسط مطالبات من المستخدمين، خاصة محترفي التصوير بإضافة المزيد من التحديثات واستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي وما قد يحدثه من نقلة في تقنيات الكاميرات والتصوير.