صممت لتكون مميزة.. روسيا تصنع واحدة من أجمل السيارات الشبابية وأكثرها تطورا

بدأ مصنع "AVTOTOR" الروسي بالترويج لسيارة كروس أوفر جديدة يعمل على تصنيعها بترخيص من شركة BAIC ، صممت لتكون مميزة من حيث الشكل والتقنيات المتطورة.



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وجاءت المركبة بطول 4 أمتار و62 سنتيمترا، بعرض 188 سم، وارتفاع 168 سم، وحصلت على مسافة خلوص أرضي تعادل 180 ملم.



ورغم حصولها على العديد من التقنيات الحديثة خلت واجهة القيادة في هذه السيارة من الأزرار التقليدية تقريبا، واستعيض عن الأزرار بشاشة لمسية متطورة بمقاس 10 بوصات ثبتت في منتصف الواجهة، كما وضعت أمام السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية. وتأتي سيارة BAIC X55 المصنوعة في روسيا بتصميم مميز جدا يوحي بالحداثة والتطوّر، وحصلت على واجهة أمامية أنيقة ثبتت عليها مصابيح عالية الأداء تعمل بأحدث تقنيات LED.وجاءت المركبة بطول 4 أمتار و62 سنتيمترا، بعرض 188 سم، وارتفاع 168 سم، وحصلت على مسافة خلوص أرضي تعادل 180 ملم.ورغم حصولها على العديد من التقنيات الحديثة خلت واجهة القيادة في هذه السيارة من الأزرار التقليدية تقريبا، واستعيض عن الأزرار بشاشة لمسية متطورة بمقاس 10 بوصات ثبتت في منتصف الواجهة، كما وضعت أمام السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية.

وزوّدت المركبة بأنظمة أمان يمكنها التعرف على المشاة في الطرقات لتفادي الحوادث، وجهّزت بكاميرات توفر رؤية محيطية للهيكل، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة تكييف ممتازة، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ.

وتأتي السيارة التي ستطرح في روسيا بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 177 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات من إنتاج شركة SAGW الصينية. (روسيا اليوم)