Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

صممت لتكون مميزة.. روسيا تصنع واحدة من أجمل السيارات الشبابية وأكثرها تطورا

Lebanon 24
16-09-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1108032-638304635112544039.png
Doc-P-1108032-638304635112544039.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ مصنع "AVTOTOR" الروسي بالترويج لسيارة كروس أوفر جديدة يعمل على تصنيعها بترخيص من شركة BAIC ، صممت لتكون مميزة من حيث الشكل والتقنيات المتطورة.
 
وتأتي سيارة BAIC X55 المصنوعة في روسيا بتصميم مميز جدا يوحي بالحداثة والتطوّر، وحصلت على واجهة أمامية أنيقة ثبتت عليها مصابيح عالية الأداء تعمل بأحدث تقنيات LED.
Advertisement

وجاءت المركبة بطول 4 أمتار و62 سنتيمترا، بعرض 188 سم، وارتفاع 168 سم، وحصلت على مسافة خلوص أرضي تعادل 180 ملم.

ورغم حصولها على العديد من التقنيات الحديثة خلت واجهة القيادة في هذه السيارة من الأزرار التقليدية تقريبا، واستعيض عن الأزرار بشاشة لمسية متطورة بمقاس 10 بوصات ثبتت في منتصف الواجهة، كما وضعت أمام السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية.
 
وزوّدت المركبة بأنظمة أمان يمكنها التعرف على المشاة في الطرقات لتفادي الحوادث، وجهّزت بكاميرات توفر رؤية محيطية للهيكل، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة تكييف ممتازة، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ.
 
وتأتي السيارة التي ستطرح في روسيا بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 177 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات من إنتاج شركة SAGW الصينية. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:12 | 2023-09-16
03:05 | 2023-09-16
01:05 | 2023-09-16
00:39 | 2023-09-16
23:00 | 2023-09-15
16:00 | 2023-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24