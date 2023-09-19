خلال مؤتمرها التقني الأخير.. آبل تكشف عن سماعاتها الجديدة

كشفت آبل خلال مؤتمرها التقني الأخير عن مجموعة مميزة من الهواتف والأجهزة الذكية و من ضمنها سماعات "AirPods Pro" اللاسلكية الجديدة.



ومن أكثر الأشياء المميزة التي حصلت عليها السماعات اللاسلكية الجديدة هي منفذ "USB-C" في علبة الشحن الصغيرة الخاصة بها، إذ بات بإمكان المستخدم استعمال شاحن واحد لشحن هذه السماعات، وشحن هواتف آيفون، وحواسب آيباد الأخيرة.

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