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تكنولوجيا وعلوم
خلال مؤتمرها التقني الأخير.. آبل تكشف عن سماعاتها الجديدة
Lebanon 24
19-09-2023
|
03:36
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كشفت آبل خلال مؤتمرها التقني الأخير عن مجموعة مميزة من الهواتف والأجهزة الذكية و من ضمنها سماعات "AirPods Pro" اللاسلكية الجديدة.
ومن أكثر الأشياء المميزة التي حصلت عليها السماعات اللاسلكية الجديدة هي منفذ "USB-C" في علبة الشحن الصغيرة الخاصة بها، إذ بات بإمكان المستخدم استعمال شاحن واحد لشحن هذه السماعات، وشحن هواتف آيفون، وحواسب آيباد الأخيرة.
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وتتميز هذه السماعات بالقدرة على مقاومة الرطوبة والغبار وفق معيار "IP54"، ما يمكن مستخدميها من استعمالها بأمان في الطبيعة وأثناء الرحلات والمغامرات، كما زوّدت علبة الشحن الخاصة بالسماعات بشرائح تمكن من شحنها لاسلكيا، عبر هواتف "iPhone 15"، و"iPhone 15 Plus"، و"iPhone 15 Pro"، و"iPhone 15 Pro Max".
وتبعا لآبل، فإن السماعات الجديدة تملك ضعف إمكانية عزل الضوضاء الخارجية مقارنة بسماعات "AirPods"، السابقة ما يمنح المستخدم تجربة مميزة أثناء إجراء المكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى.
كما حصلت السماعات أيضا على ميزة الصوت التكيفي، وميزة "إدراك المحادثة"، وزوّدت بتقنيات متطورة، تجعلها قادرة على نقل الأصوات من الهواتف والأجهزة الذكية إلى الأذن بسرعة. (روسيا اليوم)
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