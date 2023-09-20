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تكنولوجيا وعلوم

تعرّف على أحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام

Lebanon 24
20-09-2023 | 02:36
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يتمتع هاتف أندرويد OnePlus 11 بقدرات تصوير ممتازة وسرعة فائقة في شحن البطارية.

ويأتي الهاتف بهيكل مصنوع من أجود المواد مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (163.1/74.1/8.5) ملم/ وزنه 205 غ.
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ويتميز الهاتف بقدرات التصوير الممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 3 عدسات بدقة (50 +48+32) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وفيها عدسة للتصوير العريض.

وحصل الجهاز على شاشة LTPO3 Fluid AMOLED بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها (3216/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

ودعمته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحن هذه البطارية عبر شواحن لاسلكية باستطاعة 80 واط (روسيا اليوم)
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