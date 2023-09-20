27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تعرّف على أحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام
Lebanon 24
20-09-2023
|
02:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتمتع هاتف أندرويد OnePlus 11 بقدرات تصوير ممتازة وسرعة فائقة في شحن البطارية.
ويأتي الهاتف بهيكل مصنوع من أجود المواد مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (163.1/74.1/8.5) ملم/ وزنه 205 غ.
Advertisement
ويتميز الهاتف بقدرات التصوير الممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 3 عدسات بدقة (50 +48+32) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وفيها عدسة للتصوير العريض.
وحصل الجهاز على شاشة LTPO3 Fluid AMOLED بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها (3216/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.
ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
ودعمته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحن هذه البطارية عبر شواحن لاسلكية باستطاعة 80 واط (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامية لبنانية شهيرة ستنضم إلى قناة "الجديد".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إعلامية لبنانية شهيرة ستنضم إلى قناة "الجديد".. إليكم التفاصيل
01:10 | 2023-09-20
20/09/2023 01:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة عن "غنيمة حرب" في عين الحلوة.. لن تتوقعوا ماذا فعل المسلحون!
Lebanon 24
مُفاجأة عن "غنيمة حرب" في عين الحلوة.. لن تتوقعوا ماذا فعل المسلحون!
14:00 | 2023-09-19
19/09/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريدُ سحب الدولار من المصرف.. إليك ما سيظهر أمامك
Lebanon 24
لمن يريدُ سحب الدولار من المصرف.. إليك ما سيظهر أمامك
15:09 | 2023-09-19
19/09/2023 03:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 500 ألف دولار.. هشام حداد يكشف عن راتبه في الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 500 ألف دولار.. هشام حداد يكشف عن راتبه في الـ MTV (فيديو)
00:15 | 2023-09-20
20/09/2023 12:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تنهي حياة لبنانيّ في أميركا.. هكذا قُتل "حسن" أمام خطيبته! (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة تنهي حياة لبنانيّ في أميركا.. هكذا قُتل "حسن" أمام خطيبته! (صورة)
07:22 | 2023-09-20
20/09/2023 07:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:00 | 2023-09-20
"عقل المدينة".. هكذا تحاكي الصين الأدمغة للسيطرة على الـ AI
07:00 | 2023-09-20
الدنمارك تطور "فرقاطات حربية" مخصصة للعمل في المناطق القطبية
23:00 | 2023-09-19
عوامل تنبغي مراعاتها عند شراء كابل من نوع USB
14:00 | 2023-09-19
للرجال فقط.. سم العنكبوت لعلاج العجز الجنسى
11:00 | 2023-09-19
باحثون في Microsoft AI يتسببون بتسريب 38 تيرابايت من بيانات الشركة
03:36 | 2023-09-19
خلال مؤتمرها التقني الأخير.. آبل تكشف عن سماعاتها الجديدة
فيديو
ميقاتي: نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان
Lebanon 24
ميقاتي: نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان
12:02 | 2023-09-20
20/09/2023 20:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 500 ألف دولار.. هشام حداد يكشف عن راتبه في الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 500 ألف دولار.. هشام حداد يكشف عن راتبه في الـ MTV (فيديو)
00:15 | 2023-09-20
20/09/2023 20:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يطلب من مسؤول إيراني عدم التهديد ويتوعده برد قوي (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يطلب من مسؤول إيراني عدم التهديد ويتوعده برد قوي (فيديو)
03:01 | 2023-09-18
20/09/2023 20:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24