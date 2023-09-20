"عقل المدينة".. هكذا تحاكي الصين الأدمغة للسيطرة على الـ AI

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في واحدة من آلاف الجهود الجارية، بدأ العلماء الصينيون ببناء "عقل المدينة" لتعزيز أجهزة الكمبيوتر في قلب "المدن الذكية" التي تمسح بالفعل البلاد من شوارع بكين الواسعة إلى شوارع المدن الصغيرة.ويجمع "عقل المدينة" ويعالج المليارات من المعلومات، من شبكات معقدة من أجهزة الاستشعار والكاميرات وغيرها من الأجهزة التي تراقب حركة المرور والوجوه البشرية والأصوات وغيرها.ويقول مطورو هذا المشروع إن "الدماغ" الجديد، المجهز بقدرات المراقبة والمعالجة البصرية المصممة على غرار الرؤية البشرية، سيكون أكثر فعالية وأقل استهلاكاً للطاقة، وسيعمل على تحسين الإدارة.وقال الباحث البارز في مجال الذكاء الاصطناعي، جاو وين، في مقال بعنوان "دماغ المدينة: التحديات والحلول": "نحن نسميها حوسبة شبكية العين الإلكترونية".كما أوضح إن العمل الذي قام به جاو ومختبره المتطور بينغ تشينغ في مدينة شنتشن الجنوبية يمثل أكثر بكثير من مجرد حملة الصين لتوسيع نطاق مراقبتها الأكثر انتشاراً لمواطنيها، فهو أيضًا مؤشر على تصميم الصين على الفوز بالسباق من أجل ما يُعرف بالذكاء العام الاصطناعي.هذا الذكاء الاصطناعي لا يستطيع فقط أن يتفوق على الناس في عدد كبير من المهام ويمنح من يتحكم فيه ميزة استراتيجية هائلة، ولكنه أثار أيضًا تحذيرات الخبراء في الغرب من تهديد محتمل للتواجد البشري وظيفياً.وتعد ورقة جاو مجرد واحدة من حوالي 1000 ورقة بحثية اطلعت عليها مجلة" نيوزويك" والتي تظهر أن الصين تمضي قدمًا في السباق نحو الذكاء الاصطناعي العام، وهو ما يمثل خطوة تغيير تتجاوز نماذج اللغة الكبيرة مثل Chat GPT أو Bard التي تجتاح المجتمعات بالفعل بقدرتها على إنشاء النصوص والصور والعثور على كميات هائلة من المعلومات بسرعة.وقال العالم الصيني البارز في مجال الذكاء الاصطناعي، تشو سونغ تشون، في تموز الفائت: "الذكاء العام الاصطناعي هو «القنبلة الذرية» في مجال المعلومات والفائز في اللعبة سيكون أحد المتنافسين إما الصين أو الولايات المتحدة"، وفقًا لما ذكره موقع Jingchu Net، وهو موقع إلكتروني تابع لصحيفة Hubei Daily.كما أضاف تشو: "تمامًا كما حدث في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي عندما عمل العلماء الصينيون على مدار الساعة لبناء القنبلة الذرية والصاروخ العابر للقارات والقمر الصناعيوقال تشو: "نحن بحاجة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي مثل "القنبلتين والقمر الصناعي" وتشكيل "جيش محترف" للذكاء الاصطناعي.وتهدف الصين إلى قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي تم توضيحه في "مشروع الدماغ الصيني" الرسمي الذي تم الإعلان عنه في عام 2016.ويعد الذكاء الاصطناعي وعلوم الدماغ أيضًا اثنين من ستة مجالات حدودية تم تسميتها في الخطة الوطنية للدولة التي مدتها 15 عاماً، بدأت في 2021 وستنتهي بحلول عام 2035.