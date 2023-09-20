"غوغل" تطلق 4 مزايا جديدة لمستخدمي "بارد" بالعربية

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أطلقت شركة غوغل مزايا جديدة لمستخدمي منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها "بارد" Bard، ومن بينها 4 إضافات جديدة للناطقين باللغة العربية حول العالم.بحسب بيان غوغل، سيصبح بإمكان مستخدمي "بارد" باللغة العربية، تحميل صور إلى استفساراتهم مع منصة جوجل الذكية، بحيث يمكنهم إثراء التفاعل معه، وطرح أسلئة تتعلق بمحتوى تلك الصور.كما تتيح غوغل إمكانية تحميل الصور باستخدم خدمة Google Lens، وطرح أسئلة بشأنها باللغة العربية على منصة "بارد".كذلك سيتمكن المستخدم العربي من التحكم في طريقة صياغة النصوص التي ينتجها "بارد"، سواء من خلال جعلها أطول أو أقصر، أكثر احترافية أو أقل رسمية، مع إمكانية تبسيط الصياغة.وفي حال حصل المستخدم على رابط محادثة مع "بارد" من أحد أصدقائه، سيتمكن المستخدم من متابعة المحادثة بأسئلة واستفسارات جديدة، مما سيفتح المجال أمام المستخدم لاستكشاف زوايا مختلفة للموضوع، أو الخروج منه إلى موضوعات جديدة تتعلق به.كانت غوغل أتاحت دعم اللغة العربية على متن منصة "بارد" في تموز الماضي، مستهدفة بذلك قطاع كبير من المستخدمين في الدول العربية، لتنافس بقوة منصة ChatGPT.ويتضمن التحديث الجديد كذلك، مزايا لعموم مستخدمي "بارد" حول العالم، حيث يقدم التحديث ميزة إضافات تطبيقات جوجل المختلفة Extensions إلى "بارد"، فسيصبح بإمكان المستخدم، طرح استفسارات تتعلق ببيانات متوفرة على مختلف خدمات غوغل، مثل يوتيوب وGoogle Flights وHotels وخرائط غوغل.وسيتمكن المستخدم مع الميزة الجديدة، من مطالبة "بارد" بإعداد برنامج رحلة لمدة 3 أيام إلى مكان ما، مع توفير خيارات مختلفة للطيران والإقامة، وكذلك برنامج التنقلات والأماكن التي تستحق الزيارة.كما تتيح ميزة "الإضافات" أن يستفيد المستخدم من البيانات المتوفرة في رسائله الإلكترونية على Gmail، وملفاته المخزنة على خدمتيّ "درايف" وDocs، مما سيساعده في إنشاء محتوى غنيّ بالبيانات المتوفرة لديه في أماكن متفرقة، كل ذلك في مكان واحد مع "بارد".كذلك تقدم غوغل مع التحديث الجديد ميزة للتأكد من المعلومات التي يوردها "بارد" في ردوده على استفسارات المستخدمين، وهي الجيل الثاني من ميزة Google It، والتي تتمثل في صورة زر دائري بشعار غوغل الملون.