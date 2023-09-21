النجاح بإجراء أول مكالمة هاتفية عبر الـ5G من خلال الأقمار الصناعية

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نجحت شركة AST SpaceMobile للأقمار الصناعية، في إجراء أول مكالمة هاتفية صوتية ومصورة عبر شبكات الجيل الخامس 5G من خلال الأقمار الصناعية، باستخدام هاتفين دون إجراء أي تعديلات تقنية عليهما.وقالت الشركة، في بيان، إنها تعاونت مع شركات AT&T و"فودافون" و"نوكيا" لإجراء التجربة بنجاح، عبر استخدام خدماتها وتقنيات شبكات الاتصالات المتطورة الخاصة بها.وأعلنت الشركة، نجاحها في الفترة بين نيسان الماضي وأيلول الجاري، في إجراء 4 اختبارات، أحدثها كان إجراء أول مكالمة 5G عبر بث خدمات شبكات الاتصالات من الأقمار الصناعية رأساً إلى الهاتف الذكي، فتمت المكالمة عبر تطبيق "واتساب" بين ولاية هاواي الأميركية، ومدينة مدريد الإسبانية.وقالت الشركة، إن التجربة الأولى كانت في نيسان، حين أجرت مكالمة هاتفية عبر قمرها الصناعي BlueWalker 3 بين هاتفين ذكيين، أحدهما في ولاية تكساس الأميركية، والآخر بالعاصمة اليابانية طوكيو، بالتعاون مع مقدم خدمات الاتصالات الياباني "راكوتين".