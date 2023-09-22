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تكنولوجيا وعلوم

الصين تفشل في إطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء

Lebanon 24
22-09-2023 | 00:30
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أعلنت وكالة شينخوا أن الصين فشلت اليوم في إرسال قمر صناعي جديد إلى مدارات الأرض.

وجاء في منشور للوكالة: "نفذت شركة Galactic Energy الصينية اليوم عملية إطلاق فاشلة لقمر Jilin-1 Gaofen-04B استخدمت فيها صاروخا فضائيا من نوع Ceres-1".
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وقالت الوكالة إن عملية الإطلاق تم تنفيذها اليوم الخميس من قاعدة جيوغوان الفضائية شمالي الصين، تمام الساعة 12:59 بتوقيت بكين (07:59 بتوقيت موسكو)، وبعد مدة من إطلاق الصاروخ ظهرت مشكلات فنية أدت لإيقاف العملية، ويجري التحقيق في أسباب الحادثة.

أما صاروخ Ceres 1 الذي استخدم في إطلاق القمر اليوم فهو صاروخ فضائي خفيف يعمل بالوقود الصلب ويبلغ طوله 19 مترا وقطره 1.4 م، ويمكن لهذا النوع من الصواريخ نقل 400 كلغ من الحمولة إلى المدارات الأرضية المنخفضة. (روسيا اليوم)
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