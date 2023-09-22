بعد طلب التحقيق معه.. ايلون ماسك يرد على الاتهامات بوفاة قرد نتيجة لزراعة شرائح ‏Neuralink ‎‏ ‏

طالبت مجموعة تدافع عن البحث العلمي الأخلاقي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالتحقيق مع الملياردير إيلون ماسك بسبب ادعائه مؤخراً بعدم وفاة أي قرد نتيجة لزراعة شريحة نيورالينك في دماغه.
وطلبت لجنة الأطباء بـ(PCRM)، وهي منظمة غير ربحية سبق أن قدمت شكاوى ضد سلوك شركةNeuralink ، من هيئة الأوراق المالية في رسالة حصلت عليها مجلة WIRED بإجراء التحقيق مع ماسك بتهمة الاحتيال بسبب بيان أدلى به على X، سابقًا تويتر، في 10 سبتمبر أيلول الجاري يتعلق بتلك الشرائح.
وكتب ماسك، الذي شارك في تأسيس الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية Neuralink في عام 2016، ردًا على منشور مستخدم أنه "لم يمت أي قرد نتيجة لزرع Neuralink" - وهي شريحة تهدف إلى السماح للبشر بالاتصال بجهاز عن بعد.
زعمت منظمة PCRM في خطاب لهيئة الأوراق المالية والبورصات أن " ماسك يعرف أن هذا الادعاء غير صحيح."
ففي العام الماضي، كشفت PCRM أنها حصلت على سجلات من جامعة كاليفورنيا، تشير إلى أن تجارب Neuralink، أظهرت كيف عانت القرود بشكل شديد نتيجة زراعة تلك الشرائح.
وتُظهر الوثائق والمذكرات البحثية الصادرة عن مركز أبحاث الرئيسيات الوطني التابع للجامعة في كاليفورنيا، والتي تم نشرها على موقع PCRM الإلكتروني، أن ما لا يقل عن 12 قردًا زرعت لهم شرائح إلكترونية عانوا من مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك الالتهابات وتورم الدماغ، قبل أن يتم قتلهم في نهاية المطاف عن طريق ما يسمى بالموت الرحيم.
وشملت الآثار الصحية الأخرى الشلل والنوبات وفقدان التوازن والاكتئاب، حسبما كتب PCRM في خطاب هيئة الأوراق المالية والبورصات.