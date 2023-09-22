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منوعات

بعد طلب التحقيق معه.. ايلون ماسك يرد على الاتهامات بوفاة قرد نتيجة لزراعة شرائح ‏Neuralink ‎‏ ‏

Lebanon 24
22-09-2023 | 02:42
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طالبت مجموعة تدافع عن البحث العلمي الأخلاقي هيئة الأوراق المالية ‏والبورصات الأميركية بالتحقيق مع الملياردير إيلون ماسك بسبب ادعائه مؤخراً ‏بعدم وفاة أي قرد نتيجة لزراعة شريحة نيورالينك في دماغه.‏
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وطلبت لجنة الأطباء بـ(‏PCRM‏)، وهي منظمة غير ربحية سبق أن قدمت شكاوى ‏ضد سلوك شركةNeuralink ‎، من هيئة الأوراق المالية في رسالة حصلت عليها ‏مجلة ‏WIRED‏ بإجراء التحقيق مع ماسك بتهمة الاحتيال بسبب بيان أدلى به على ‏X، سابقًا تويتر، في 10 سبتمبر أيلول الجاري يتعلق بتلك الشرائح.‏

وكتب ماسك، الذي شارك في تأسيس الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية ‏Neuralink ‎‏ في عام 2016، ردًا على منشور مستخدم أنه "لم يمت أي قرد نتيجة ‏لزرع ‏Neuralink‏" - وهي شريحة تهدف إلى السماح للبشر بالاتصال بجهاز عن ‏بعد.‏

زعمت منظمة ‏PCRM‏ في خطاب لهيئة الأوراق المالية والبورصات أن " ماسك ‏يعرف أن هذا الادعاء غير صحيح."‏

ففي العام الماضي، كشفت ‏PCRM‏ أنها حصلت على سجلات من جامعة ‏كاليفورنيا، تشير إلى أن تجارب ‏Neuralink، أظهرت كيف عانت القرود بشكل ‏شديد نتيجة زراعة تلك الشرائح.‏

وتُظهر الوثائق والمذكرات البحثية الصادرة عن مركز أبحاث الرئيسيات الوطني ‏التابع للجامعة في كاليفورنيا، والتي تم نشرها على موقع ‏PCRM‏ الإلكتروني، أن ‏ما لا يقل عن 12 قردًا زرعت لهم شرائح إلكترونية عانوا من مجموعة من ‏المشكلات الصحية، بما في ذلك الالتهابات وتورم الدماغ، قبل أن يتم قتلهم في نهاية ‏المطاف عن طريق ما يسمى بالموت الرحيم.‏

وشملت الآثار الصحية الأخرى الشلل والنوبات وفقدان التوازن والاكتئاب، حسبما ‏كتب ‏PCRM‏ في خطاب هيئة الأوراق المالية والبورصات.‏

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