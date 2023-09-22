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تكنولوجيا وعلوم

"X" سيستغني عن هذه الخاصية

Lebanon 24
22-09-2023 | 14:00
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لن يتمكن مستخدمو "X" قريباً من جعل المنشورات قابلة للعرض فقط ضمن خاصية الدوائر، أي لمجموعة أصغر محددة من الأصدقاء. 
 
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وأعلن موقع الويب المعروف سابقاً باسم "تويتر" أنه سيوقف العمل بخاصية الدوائر في 31 تشرين الأول. ولن يتمكن المستخدمون من إضافة أشخاص إلى دوائرهم بعد الآن أو إنشاء مشاركات جديدة تقتصر على مجموعة معينة. 

ومع ذلك، سيحتفظ المستخدمون بالقدرة على إزالة الأشخاص من المجموعة إذا لم يعودوا يريدون أن تتمكن من رؤية منشوراتهم.

وفي نيسان من هذا العام، اكتشف المستخدمون خطأً أدى إلى كشف تغريدات ضمن خاصية الدوائر للغرباء من خارج الأصدقاء المحددين. 

وتبين أن منشوراتهم قد تم الكشف عنها بسبب حادث أمني، والتي كانت واحدة من المشكلات الفنية التي واجهها الموقع منذ تولي إيلون ماسك منصبه.

وعلى غرار ميزة "الأصدقاء المقربين" في "إنستغرام"، فهي تمنح المستخدمين طريقة لمشاركة أفكارهم مع الأشخاص الذين يثقون بهم أو الأشخاص الذين لديهم نفس الاهتمامات دون الحاجة إلى جعلها مرئية لبقية العالم. ولكن يبدو أن الميزة لم تحصل على الاهتمام الكافي لتصبح جزءاً لا غنى عنه من موقع الويب.
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